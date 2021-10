Lutto nel Biellese per la morte del docente e direttore di Teatro a domicilio Gianfranco Pavetto

Profondo cordoglio nel Biellese per la morte di Gianfranco Pavetto all’età di 80 anni. A ricordarlo in queste ore l’Università Popolare Biellese con un post sulla propria pagina Facebook: “Martedì scorso è mancato Gianfranco Pavetto. Per sua volontà ne diamo notizia solo ora. Gianfranco è stato socio dell’Università da sempre, docente da sempre, direttore artistico di Teatro a domicilio (il nostro Centro Universitario Teatrale) da sempre, coordinatore didattico fino al 2018 e, dalla fusione tra UPB e UPS (cui aveva dato un contributo importante), membro del Consiglio Direttivo. Siamo afflitti e tristi per la perdita di una persona che ha significato per noi molto più degli incarichi ricoperti: un amico col quale abbiamo condiviso molte delle nostre avventure, dentro e fuori dall’Università. Ciao Gianfranco. Ci mancherai. Al.G., a nome di tutti noi”.