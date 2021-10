Lavoro: definiti il 97% delle istanze di procedimenti di emersione per la regolarizzazione degli stranieri

Sono in via di definizione i procedimenti di emersione dei rapporti di lavoro per la regolarizzazione dei cittadini stranieri che prestano la propria attività nel territorio biellese, le cui istanze, come previsto dall'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34, sono state presentate nell'arco di tempo compreso tra il 1 giugno 2020 ed il 15 luglio 2020, quest'ultimo, termine finale, prorogato al 31 dicembre 2020. In proposito si rammenta che, nel quadro della citata normativa, i datori di lavoro -italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo- potevano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.

Condizione necessaria per l'accesso a tali procedure era la presenza sul territorio nazionale dei cittadini stranieri interessati, da una data anteriore al1'8 marzo 2020. Le regolarizzazioni avrebbero dovuto riguardare esclusivamente i seguenti settori di attività: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Nel semestre considerato, sono pervenute allo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Biella n. 189 istanze, afferenti alle tre tipologie di attività lavorative ammesse per la regolarizzazione, secondo la seguente percentuale: lavoro domestico-colf (69%); lavoro domestico-badanti (24%); lavoro subordinato-settore agricolo (7%). I lavoratori stranieri provengono da 28 Paesi e, in particolar modo, dalla Ucraina, dal Marocco, dal Peru, dalla Nigeria, dalla Cina, dal Pakistan e dall'Albania. II 57% degli istanti sono uomini mentre i143% sono donne, in fasce di età ricomprese tra i 21 ed i 60 anni. L'attività istruttoria, molto articolata e complessa, e stata curata dalla Prefettura in stretta sinergia con la locale Questura e con l'Ispettorato territoriale del lavoro. Grazie all'impegno profuso da tutti gli operatori coinvolti e stato possibile raggiungere, in tempi rapidi, ottimi risultati, nonostante le difficolta legate alla emergenza pandemica. Le relative pratiche, infatti, sono state chiuse, in media, in soli due mesi dalla presentazione dell'istanza, sicché, ad oggi, e stato definito il 97% delle istanze.

Tra queste, i casi di accoglimento sono stati n. 163 (86%), mentre quelli di rigetto sono stati n. 21 (11%). Restano da definire n. 5 (3%) istanze rispetto alle quali sono in via di completamento gli accertamenti di rito da parte delle compente le Istituzioni.

Il Prefetto di Biella Franca Tancredi, rivolge un particolare ringraziamento a tutti coloro che, in perfetta sinergia istituzionale, hanno contribuito al raggiungimento di tale importante obiettivo nonché ai lavoratori interinali, assunti in servizio presso la Prefettura di Biella per le finalità relative all'espletamento di tale specifico procedimento, grazie all'intervento del Dipartimento delle liberta civili del Ministero dell'Interno. Si riportano di seguito due tabelle riassuntive della procedura in argomento.