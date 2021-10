Dolore per la morte di Isabella Maria Ferlini, il ricordo del nipote Marco Ascari

Dolore a Cossato per la morte di Isabella Maria Ferlini, mancata questa notte all’età di 74 anni. Operaia per tutta la vita, viene descritta da chi la conosceva come una persona umile e dal cuore generoso verso i bisognosi. A ricordarla il nipote Marco Ascari, consigliere comunale di Curino e collaboratore nello staff del sindaco di Bioglio Stefano Ceffa: “Ha sempre dato una mano alle persone, nonna mancherà a tutti noi. Vorrei ringraziare mia sorella Roberta che si è presa cura di lei da quando si ammalata standole sempre vicina, e il Cissabo”.

A stringersi al dolore della famiglia anche il primo cittadino di Bioglio che in un post su Facebook scrive: “Oggi a Bioglio celebriamo la Giornata del Creato. Per questo evento, così come per molti eventi che abbiamo vissuto a Bioglio in questi anni ha collaborato Marco Ascari. Ieri sera la sua nonna ha proseguito il suo viaggio. Morte e vita si chiamano, non c'è l'una senza l'altra. A Marco, a sua sorella alla sua famiglia mandiamo un grande abbraccio. A lui soprattutto ci stringiamo come comunità e ci inchiniamo alla sua generosità, alla sua abnegazione, alla sua volontà, alla sua amicizia, al bene che ha voluto a Bioglio, che vuole a Bioglio e che sempre vorrà a Bioglio e in questo momento in cui è più difficile gioire diciamo a Marco che ci saranno sorrisi e gioia e speranza. Il Consiglio Comunale di Bioglio, la Giunta, il personale, le associazioni e tutta la comunità abbraccia con grande affetto Marco e la sua famiglia”.

Il Santo Rosario avrà luogo domani sera, alle 18, nella chiesa di Ronco di Cossato; sempre qui si terranno i funerali lunedì 3 ottobre, alle 15.