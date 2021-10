Torrazzo, un incontro con l’avventuriera Odina Grosso Roviera

Appuntamento con la cultura a Torrazzo: sabato 2 ottobre ritrovo alle 17,30 presso il Circolo Sportivo Parrocchiale Don Ilario Bolengo (Bocciodromo) per l’incontro con l’autrice Odina Grosso Roviera. Camminatrice e fotografa presenterà al pubblico il suo libro “Nel magico mondo delle montagne pakistane”, in cui racconta della sua avventura nel territorio mediorientale.

Intratterrà con i suoi racconti di viaggi fantastici in terre d’Africa, Nepal e Cina, soffermandosi su l'ultima delle sue avventure che l’ha vista impegnata nell'attraversamento del passo Moni La all’età di 74 anni, vivendo per molti giorni in quota “tra cieli mutevoli e condizioni estreme, dove l’aria si fa sempre più sottile”, come descritto nella prefazione del volume. Si tratta di un diario di viaggio dove parla di amici e sentimenti dove traspare l’amore per la natura e la grande curiosità che l’ha portata a vivere tante avventure.