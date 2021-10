Teatro Giletti, “la passione dei numeri - Storia di N matematiche” con Vocididonne

Continuano gli appuntamenti organizzati dall’associazione “Voci di Donne” con l’obiettivo di educare al rispetto per liberarsi dal condizionamento degli stereotipi e dal sessismo. Sabato 2 ottobre ritrovo alle 20.45 presso il Teatro Giletti in piazza XXV Aprile in frazione Ponzone di Trivero.

Le storie raccontate da Sara Urban nello spettacolo di narrazione teatrale saranno incentrate sulla “Passione dei numeri - Storia di N matematiche” di Maria Rosa Pantè. Verranno presentate le figure di tre importanti matematiche, Sofja Kovalevskaja (1850-1891), Emmy Noether (1882-1935) e Sophie Germain (1776-1831). La regia è affidata a Costanza Daffara con musiche originali di Enkil F.B. ed allestimento di Luigi Gabriele Smiraglia. L’ingresso è consentito solo con green pass. Per prenotazioni 015 7592205 - 338 1473720 - vocididonne@gmail.com