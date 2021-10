Niente passeggiata in Baraggia per maltempo

Niente passeggiata culturale in Baraggia (leggi qui): a causa delle avverse previsioni meteo l’evento organizzato da Unpli Biella (il comitato provinciale delle pro loco biellesi.) in collaborazione con l'Università Popolare, Università di strada, il Comune di Candelo, la Fondazione Crb e il Centro Documentazione Ricetti Piemonte è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.

La manifestazione, in programma domenica 3 ottobre, avrebbe unito le proprietà salutari del camminare, con gli spunti culturali non soltanto naturalistici sulla Baraggia (come si è formata, la vegetazione caratteristica e le specie arboree) ma anche sui suoi tesori artistici: scorci sempre nuovi del Ricetto di Candelo, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Castellengo e il castello medievale che la domina dalla collina. Il tutto immerso in un paesaggio unico e senza dimenticare la gastronomia.