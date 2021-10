Alla scoperta del foliage tra la Riserva Naturale della Bessa, la Serra e la Valle Elvo

Un itinerario alla scoperta dell’esplosione di colori che, d’autunno, il foliage regala tra la Riserva Naturale della Bessa, l’incantevole scenario della Serra e della Valle Elvo.

Da Biella ci dirigiamo verso Occhieppo Inferiore, Mongrando e poi verso la frazione Vermogno di Zubiena, accesso principale della Riserva Naturale della Bessa, una delle più grandi miniere d’oro a cielo aperto dell’antichità, sfruttata dai Romani tra il II e il I secolo aC., sito unico e di grande interesse archeologico.

La Riserva Naturale si estende per quasi dieci chilometri quadrati ed è attraversata da una fitta rete di sentieri pianeggianti; tra i vari itinerari che partono dal Centro visite di Vermogno, scegliamo i “Ciapei parfundà”, dove sono più evidenti le testimonianze dello sfruttamento minerario da parte dei Romani, in un ambiente in cui la vegetazione contende lo spazio al deserto di sassi. Il percorso è valorizzato anche dal punto di vista dell’accessibilità in carrozzella grazie al fondo in parte in legno e in parte in cemento. La fioritura della Calluna e i colori delle vallette popolate di latifoglie che si alternano agli alti cumuli di ciottoli regalano al parco autunnale un fascino tutto speciale.

Al ritorno, per un assaggio della grande varietà paesaggistica caratteristica del Biellese, da Vermogno ci dirigiamo verso Magnano attraversando la Frazione San Sudario e da qui risaliamo lungo le dorsali della collina morenica della Serra. Superato l’abitato di Magnano, raggiungiamo Torrazzo e Sala Biellese. Da Sala Biellese attraversiamo lo splendido bosco che raggiunge Croce Serra, reso ancora più magico dai colori dell’autunno. Da qui ci aspetta un nuovo scenario, la Valle Elvo con i suoi spettacolari scorci su monti e pianura: la provinciale che attraversa Donato, Netro, Graglia, Muzzano, Occhieppo Superiore e Occhieppo Inferiore si snoda tra boschi di castagni e querce e piccoli borghi, offrendo uno spettacolo indimenticabile da godere senza fretta fermandosi nei tanti punti panoramici.

Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno:

WORKSHOP ESPERIENZIALI ‘I SEGRETI DELLE ERBE’

L’Azienda Agricola I segreti delle Erbe propone workshop esperienziali per accrescere l’armonia tra corpo e anima attraverso il dialogo con sé stessi e con la natura. Tra le esperienze disponibili, visite guidate al Giardino Cromatico Planetario, al laboratorio di distillazione e respirazione delle essenze prodotte in azienda, e workshop di riconoscimento piante spontanee, Voce delle piante e meditazione, Distillazione e Aromaterapia, Cosmesi e profumeria naturale.

MUSEO DELL'ORO E DELLA BESSA

La cellula raccoglie e documenta le tecniche manuali impiegate nei secoli per la ricerca aurifera.

MUSEO LABORATORIO DELL'ORO E DELLA PIETRA

Salussola Monte e i suoi monumenti, il castello, le chiese; la frazione di San Secondo con ritrovamenti e insediamenti di età romana e medievale, sono luoghi di importante valenza storica. Il museo, oltre alla sala dedicata all'archeologia, offre le testimonianze di eventi, personaggi e tradizioni.