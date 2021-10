Cavaglià si tinge di rosa per la ricerca sul cancro

Il Comune di Cavaglià esprime la propria sensibilità sul tema della prevenzione dei tumori femminili illuminando il Municipio con luci rosa per tutto il mese di ottobre. Anche quest’anno infatti aderisce alla Campagna Nastro Rosa promossa da Anci e Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

La 39° campagna di prevenzione del tumore al seno è promossa dall’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (AIRC) e dalla Lega Italiana per la lotta ai tumori (LILT) in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). L’obiettivo della campagna è raggiungere il più ampio numero di donne le quali, grazie alla prevenzione e alla diagnosi precoce, potranno sconfiggere il cancro.