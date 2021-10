Salussola: nuova area relax in piazza grazie alla Pro Loco

L’amministrazione comunale ringrazia la Proloco per la creazione di una zona relax in piazza Monsignor Oscar Lacchio.

I volontari della Pro Loco sono stati abilissimi nel recuperare le vecchie panchine ancora utilizzabili e crearne delle nuove. Insieme ad un po’ di inventiva hanno installato alcune botti da utilizzare come tavolini “Hanno reso l’area più accogliente sottolineando la tradizione agricola del paese” ha spiegato il presidente della Pro Loco Emilio Milano, che ringrazia tutti i volontari che si sono messi in gioco per dare qualcosa al proprio paese. “In questo periodo in cui vi sono diverse problematiche per creare occasioni di aggregazione, si è visto come, ancora una volta, se si collabora tutti insieme si possono fare cose belle, ed anche se piccole danno grande soddisfazione e rendono più piacevole la vita dei cittadini”.