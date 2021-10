Valdilana, al via lavori di asfaltatura: presto interventi per la segnaletica orizzontale (foto dalla pagina Facebook Valdilana Insieme)

Sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura della strada comunale in frazione Robiolio, a partire dalla casa di riposo "E.Reda" fino ad arrivare in via Bacconengo. L’intervento si è tenuto nel territorio di Valdilana. “Nelle prossime settimane – spiega il Comune in un post sulla propria pagina Facebook - verranno effettuati i lavori riguardanti la segnaletica orizzontale”.