Tutti in classe al 100% e tra i presidi c'è cauto ottimismo per la gestione dell'emergenza

Un anno fa a pochi giorni dall'inizio della scuola qualche classe nei comprensivi era già stata messa in quarantena. Alle superiori il rientro era stato al 50%, e nonostante questo, in queste settimane alcuni istituti faticavano già a gestire i turni per via di contatti anche solo di prof, con le classi che erano state messe in Dad per via di contagi o contatti stretti.

Il condizionale (forse un po' per scaramanzia ma anche perchè la situazione è in continua evoluzione) è d'obbligo, ma a un anno di distanza la situazione sembra essere sotto controllo, nonostante in particolare alle superiori i ragazzi siano tutti in presenza. <L'anno passato già all'inizio c'era stato un effetto onda complesso da gestire – commenta il preside del Gae Aulenti Cesare Molinari - . In questo periodo anche il nostro istituto era già stato toccato. Ora, nonostante siamo tutti qui a scuola, non ci sono situazioni di emergenze da rilevare. Non abbiamo quarantene. I ragazzi hanno fatto più ore a scuola adesso in tre settimane che l'anno scorso in 2 mesi>. Per il preside conta l'effetto Green Pass. <Anche tanti ragazzi si sono vaccinati – conclude – anche perché fanno attività sportiva. In ogni caso speriamo di continuare così, è meglio per tutti>. Anche per Dino Gentile del Liceo Scientifico conta il vaccino. <Rispetto all'anno passato per esempio, un prof che fa lezione in una classe che viene messa in quarantena non deve restare a casa. L'anno passato sì ed era un pasticcio perché si temeva il contagio e gestire turni con docenti e classi in Dad era complicatissimo. Ora i docenti sono praticamente tutti vaccinati. Speriamo in bene, ma fino a ora abbiamo avuto solo una classe a casa>. Ottimista anche Aldo Ferdani del comprensivo di Occhieppo: <Siamo certamente più tranquilli. Noi l'anno passato in questo periodo avevamo molte classi in quarantena. Se queste sono le premesse, possiamo permetterci di essere ottimisti. D'altronde tra vaccini, distanziamento e mascherine, qualche cosa deve cambiare>.Molto cauta la collega del comprensivo di Andorno Marialuisa Martinelli: <L'anno passato non c'era nemmeno l'obbligo della mascherina. Oggi ci sono tante attenzioni in più. Sicuramente non si deve mai abbassare la guardia, ma rispetto all'anno passato si è fatto un passo in avanti importante>. Per Raffaella Miori del Bona l'incognita sono i bus: <Mi preoccupa il fatto che ragazzi delle superiori viaggino con i piccoli dei comprensivi. Speriamo. Ma in ogni momento la situazione può cambiare>.