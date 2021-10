Luca Parmitano un astronauta a Cerrione

Mercoledì e giovedì della scorsa settimana l’astronauta Luca Parmitano è stato graditissimo protagonista di uno dei tanti corsi organizzati dall’Aeroclub di Biella situato presso l’aeroporto di Cerrione. La due giorni è stata coperta da un certo e naturale riserbo ma per quanto se ne sappia la partecipazione all’attività della scuola di volo dell’Aeroclub da parte di Parmitano, che è anche ufficiale dell’aeronautica militare italiana, non era legata direttamente alla sua professione di astronauta. E’ facile immaginare la soddisfazione dei componenti dello storico sodalizio di volo per aver avuto l’occasione di un incontro così importante, non solo dal punto di vista professionale, ma dall’associazione presieduta da Massimo Zaniboni non viene rilasciata alcuna dichiarazione a proposito. Luca Parmitano, classe 1976, è stato il primo italiano ad effettuare un'attività extraveicolare il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale. È stato anche il primo italiano (e il terzo europeo) al comando della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) durante la Expedition 61.A maggio del 2018 l'ESA ha selezionato Parmitano per le missioni Expedition 60 (seconda parte) ed Expedition 61.

Il lancio di Parmitano verso la ISS è avvenuto il 20 luglio del 2019 a bordo della navicella Soyuz Ms-13, insieme all'americano Andrew Morgan (primo volo spaziale) ed al russo Alexander Skvortsov (terza missione spaziale).Nella seconda parte della missione, Parmitano ha ricoperto il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, per la prima volta assegnato ad un italiano e solo per la terza volta ad un astronauta dell'ESA in 18 anni di operazioni della stazione orbitante. Il nome della missione (Beyond, in italiano Oltre), è stato annunciato dallo stesso Parmitano il 27 settembre 2018 nel giorno del suo 42º compleanno durante un incontro organizzato dall'ESA a Frascati. Il 15 novembre 2019 ha condotto la prima delle quattro attività extraveicolari programmate per la riparazione e modifica dell'Alpha Magnetic Spectrometer. La preparazione dell'area di lavoro sullo spettrometro è proseguita il 22 novembre durante la seconda passeggiata spaziale, mentre con la terza, condotta con successo il 2 dicembre, si è provveduto alla sostituzione delle pompe in avaria dello strumento con l'innesto di un nuovo impianto di refrigerazione. Il 25 gennaio 2020, durante un delicato intervento atto a riparare lo Spettrometro magnetico Alfa, ha superato il record europeo di permanenza extraveicolare (EVA) cumulativa precedentemente detenuto dal collega svedese Christer Fuglesang con 31 ore e 54 minuti. Il 6 febbraio 2020 è ritornato sulla Terra in modo assolutamente regolare.