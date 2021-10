Su Nuraghe Calcio Biella vince 6-3 contro Giullari di Corte

Con l’avvicinarsi della data di fine ottobre - che dovrebbe dare inizio al campionato provinciale di calcio amatoriale - si intensificano gli allenamenti in tutti i centri sportivi del Biellese. Stagione sportiva organizzata da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), che annovera al nastro di partenza diverse compagini amatoriali di calcio a 5, a 7 e a 11.

Tra le formazioni in campo per la conquista dei titoli provinciali, “Su Nuraghe Calcio Biella” che, nell’incontro amatoriale di lunedì 27 settembre, ha portato a casa il lusinghiero risultato di 6-3, ottenuto sfidando i “Giullari di Corte”, squadra di grande levatura sportiva che, nelle passate edizioni, ha dominato le classifiche del campionato. Partita disputata in modo corretto, ben diretta dall’arbitro Ormanio Rossi. Importante partita di allenamento che, sugli spalti e tra il pubblico, ha visto anche la presenza del presidente A.S.C. Pino Lopez. Dopo l’iniziale vantaggio degli avversari coordinati da Stefano Spilinga, il pareggio e la rimonta dei ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore, frutto di preparazione atletica, buon coordinamento e direzione sportiva di Roberto Geromel e Gaspare Carmona.

Risultato influenzato anche dai numerosi cambi dalla nutrita panchina di “Su Nuraghe” che - quasi al completo - ha schierato l’intera rosa di giocatori. Appuntamento lunedì 4 ottobre prossimo, alle ore 20:30, a Biella, in via Fratelli Nello e Carlo Rosselli, presso il Centro sportivo San Biagio. Nel rispetto delle disposizioni governative, “Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo per sfidare "Algida", formazione storica del campionato "Amatori" della provincia di Biella.