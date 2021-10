Piacenza 1733 partner di Rossocorsa in occasione del tour Targa Santo Stefano

Piacenza 1733 azienda leader nella produzione di tessuti e capi di lusso, dall’1 al 3 ottobre sarà partner di Rossocorsa in occasione del prestigioso appuntamento per gli appassionati di auto e nello specifico Ferraristi: Targa Santo Stefano. Giunto alla sua seconda edizione, il tour di tre giorni parlerà il linguaggio dell’eccellenza declinata in diversi aspetti, dalla cultura enogastronomica a quella dei paesaggi piemontesi, fino alla scoperta dell’azienda biellese. Piacenza 1733 diventa dunque protagonista e tappa privilegiata per i 40 imprenditori internazionali che hanno scelto di aderire al rally. Un percorso di 300 KM che partendo da Pollenzo e con destinazione Stresa, porterà i driver alla tappa Biellese e dunque alla scoperta degli aspetti tecnici di ogni processo di lavorazione, dalle materie prime fino al tessuto finito pronto per essere confezionato.

Piacenza 1733 dunque si rinnova il sodalizio con gli estimatori del cavallino rampante che li ha visti protagonisti insieme anche all’evento tenutosi ad Hong Kong presso Blackbird Repulse Bay dal 14 al 17 settembre.