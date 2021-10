Biella Corse, bene Caporale, Galfetti, Fiore e Fumagalli, ritiro per Guerra, “Mattonen” e i due Santoro

Fine settimana di gara di Biella Corse <Bene, anzi benissimo per qualcuno e decisamente meno bene per qualcun altro>, commenta il “team manager” di Biella Corse, Alberto Negri

In particolare, ottima gara, al 33° Rally Elba Storico, per i biellesi Ermanno Caporale e Ornella Blanco Malerba che, con la loro Lancia Fulvia Coupé Rally 1.6, hanno vinto la classe 1600 del 2° raggruppamento, piazzandosi al 32° posto assoluto e al settimo della classifica di gruppo. “Non è tutto” aggiunge Alby Negri: “essendo l’Elba gara valida per la Michelin Historic Rally Cup, l’equipaggio Caporale-Blanco ha vinto l’assoluta del 2° Raggruppamento di questo campionato e, probabilmente, il titolo italiano di categoria! Davvero un gran risultato!” “E’ stata una gara fantastica” ha commentato al termine l’equipaggio; “130 chilometri di prove speciali, una più bella dell’altra, come erano i rally di una volta! Ci siamo davvero divertiti, nonostante i tempi morti e le lunghe attese fa una prova e l’altra!”.

Rally del Ticino ottimo anche il rientro in gara dello svizzero di Biella Corse Pietro Galfetti, insieme al navigatore Fabrizio Barenco sulla sempre affidabile Opel Monza. Al 23° Rally del Ticino, prova valida per il Campionato Svizzero Rally e la Coppa Svizzera Rally Storici VHC, hanno infatti chiuso al terzo posto assoluto fra le vetture storiche. "La gara è andata molto bene” ha commentato il pilota al termine. “Ci ho messo un attimo a “togliermi di dosso la ruggine" di due anni di inattività ma poi abbiamo recuperato posizioni su posizioni, chiudendo al terzo posto assoluto. Con in più la soddisfazione di vincere l’ultima prova! Sono contentissimo e sto già pensando al rally storico di Como!"

Passando alle “moderne” è andata bene per due equipaggi su tre la 64ma Coppa Valtellina, rally valido per la Coppa Rally Nazionale 2ª zona. L’inedita coppia Alessandro Fiore e Alessia Vanzini, al via con una Peugeot 106 S 16 N2, hanno infatti portato a termine la gara al 40° posto assoluto, decimi di gruppo N e ottavi nella classe N2. "Il rally è andato molto bene, nonostante due o tre errori che abbiamo commesso” hanno commentato al termine. “Va ricordato però che abbiamo corso in condizioni a dir poco proibitive, tant’è che tutto il primo giro è poi stato annullato. In pratica abbiamo fatto regolarmente solo le prove del pomeriggio, su tracciati diventati insidiosi, brutti e pieni di foglie bagnate. Siamo comunque riusciti a fare dei buoni tempi e quindi possiamo dire che siamo contenti". E’ andata bene anche per Luca Fumagalli e Bruno Rotondaro che, alla guida di una Citroen DS3 VTI 120 R1B, hanno vinto la classe R1B e chiuso la gara al 61° posto assoluto e al 25° di gruppo R. “Siamo andati persino oltre le nostre aspettative” hanno commentato al termine; “per cui, nonostante condizioni meteo a dir poco improponibili, la nostra gara è andata benissimo!”. Niente da fare, invece, per i vincitori dello scorso anno, Fabrizio Guerra e Ruggero Salinetti, partiti con il numero 1 sulle portiere della loro Skoda Fabia Evo R5. Si sono infatti ritirati, per un’uscita di strada, nel corso della quinta prova speciale, quando erano in quinta posizione assoluta. "Peccato! Il nostro era stato un ottimo inizio e avevamo buone sensazioni. Purtroppo un errore di valutazione in una curva ci ha fatto finire fuori strada e la nostra gara è terminata lì. Ci sta, i rally sono anche questo!”.

“Giornata no”, infine, per i tre equipaggi Biella Corse al via del 43° Rally di Pico a Cassino (Frosinone). Mario "Mattonen" Mattone ed Emiliano Valletta, in gara con una Mitsubishi Lancer Evo X N4, si sono infatti ritirati nel corso della settima e ultima prova della gara, quando occupavano la settima posizione assoluta. Stessa sorte per Giorgio Santoro e Francesco Cicciarelli, in gara con una Peugeot 206 RC A7, costretti al ritiro nel corso della quarta prova. Ancora più sfortunati Luca Santoro e Giulia Taglienti che, con la loro Mitsubishi Lancer Evo IX R4, hanno fatto davvero poca strada: si sono infatti ritirati nel corso della seconda prova, la prima della seconda giornata di gara. “Che dire … nella "Pico Night" della sera precedente eravamo andati davvero bene, tant’è che avevamo staccato il settimo tempo assoluto! E’ proprio vero, l'emozione che regala la piazza di Pico in notturna è tanta e il tifo del pubblico è sempre calorosissimo! Il giorno dopo, purtroppo, un guasto meccanico ci ha subito fermati … resta il ricordo del notevole "feeling" fra me e il pilota, nonostante fosse la prima gara che facevamo insieme!"