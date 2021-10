Cosa ci dicono gli astri in ottobre

Il nome deriva dal latino october, perché era l'ottavo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo

Il mese è caratterizzato da una minore esposizione alla luce del sole, sancita anche dal ritorno, nei paesi dell’Unione Europea, all’ora solare con le lancette spostate un’ora indietro. In realtà, dal punto di vista climatico c’è la stessa imprevedibilità che si verifica a marzo; non a caso i romani li mettevano in relazione, consacrandoli entrambi a Marte, ora come dio della guerra, allegoria dello scontro con l’inverno (a ottobre), ora come dio della rinascita (a marzo).



Curiosità

2 Ottobre 1860: si chiude la battaglia di Garibaldi contro l'esercito Borbonico. La conquista del regno delle due Sicilie da parte dei mille venne facilitata dall'intervento del patriota salentino Liborio Romano e dai migliaia di meridionali che appoggiarono l'impresa.

Proverbi:

Se Ottobre è piovarolo, è pure fungarolo.

Vento d'ottobre grida come l'orco: fa cader la ghianda che fa ingrassare il porco.

Ottobre è bello, ma tieni pronto l'ombrello.





ARIETE

21 marzo – 20 aprile.

DENARO E LAVORO. A causa di alcuni colleghi pasticcioni, rischiate di fare una pessima figura senza averne alcuna colpa ma le incomprensioni saranno superate grazie alla benevolenza dei superiori e, alle vostre innate qualità. Il motivo per cui preferite le persone decise, sicure di sé, energiche e grintose, forse fin troppo risolute, è perché inconsciamente, vi tolgono la responsabilità di essere voi a stabilire e scegliere. I vostri progetti sono ben avviati sia sul lavoro quanto in famiglia e, nonostante qualche brontolio, i veri amici vi sostengono in caso di difficoltà. La fortuna aiuta chi la tenta!

AMORE E ARMONIA. Emozioni alle stelle grazie ad un nuovo incontro che potrebbe risultare vincente. Volevate incontrare una persona in grado di farvi battere forte il cuore e sembra che ci siate riusciti. In ogni caso, meglio essere prudenti e fare un passo per volta, evitando di buttarsi avventatamente con qualcuno che conoscete appena.

BENESSERE E SALUTE. Dinamici, brillanti e sicuri di voi, saprete affrontare con inedito ottimismo persino gli imprevisti, prestate prudenza ad un eventuale eccesso di entusiasmo che potrebbe farvi fare dei passi falsi.

LEONE

23 luglio - 23 agosto.

DENARO E LAVORO. Dovete collaborare con una persona “difficile”, ma ciò che all’apparenza sembra un ostacolo, in realtà potrebbe rappresentare una buona opportunità. Il vostro cielo favorisce le relazioni professionali, la cortesia e la serietà, sono prerogative che conquisteranno chi potrà esservi utile. Non sottovalutate mai né il problema con cui avete a che fare, né la vostra capacità di affrontarlo.

AMORE E ARMONIA. E’ bello condividere con la persona amata anche le stupidaggini e le piccole banalità quotidiane. Per coniugare tenerezza e passione non aspettate il momento propizio, potrebbe tardare troppo.

BENESSERE E SALUTE. E’ inutile disperdere le energie remando controcorrente, se qualcosa non va come volete voi, probabilmente è da cambiare il vostro atteggiamento oppure da eliminare. Una gita in montagna vi rilassa, ispirandovi a un’utile riflessione. Una cura molto semplice consiste nel fare qualche buona risata ed una lunga dormita.

SAGITTARIO

23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Non siete abituati a condividere i pettegolezzi e in questo modo siete “tagliati fuori” ma non abbattetevi eccessivamente, gli ostacoli sono quelle cose, apparentemente spaventose, che vediamo ogni qualvolta distogliamo lo sguardo dalla nostra meta. Come se non bastasse i colleghi sono troppo insistenti, ognuno di loro vorrebbe assicurarsi la vostra collaborazione in esclusiva.

AMORE E ARMONIA. Il partner sembra temere che vogliate ingannarlo e sembrate alle prese con la classica storia che, non seguendo le solite regole, non può darvi quello che davvero volete. Non è il caso di “gettare la spugna” quanto di riscrivere le regole. Lasciatevi guidare dall’istinto, se siete davvero convinti di quello che state facendo, andrà tutto bene.

BENESSERE E SALUTE. Siete stanchi, ogni cosa richiede tempo e pazienza. Forse dovreste fare una vacanza salutare, magari in una clinica dove siate seguiti e coccolati da persone esperte e professionali, prediligendo centri dove si praticano diete naturali e massaggi terapeutici.

TORO

21 aprile – 20 maggio.

DENARO E LAVORO. Potreste chiedere qualche suggerimento, invece di incaponirvi a fare tutto da soli, pensando di essere gli unici a saper sbrogliare le situazioni sebbene non sia così. Qualche giornata nera ma niente di preoccupante. Cercate di rimanere concentrati senza distrarvi su cose futili e tutto si risolverà presto. Entrate ed uscite sono in invidiabile equilibrio nonostante una spesa imprevista. Le troppe discussioni, sia sul lavoro che nella famiglia, disturbano il vostro rendimento lavorativo.

AMORE E ARMONIA. Possibili incomprensioni con il partner che si fa più esigente e questo non vi piace, malgrado gli sforzi, il vostro è un dialogo tra sordi e la sola passione, senza un po’ di dialogo o di reciproco affiatamento, vi delude.

BENESSERE E SALUTE. Il clima lavorativo e familiare non aiuta ma alla fine di questo periodo delicato potrete contare su una schiarita decisiva e troverete soluzioni per avviare nuovi progetti. Risolvete una grana senza aspettare alcuna risposta. Troppe cose da fare in casa…ma in realtà vi divertite.







VERGINE

24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. La fretta è cattiva consigliera, la tenacia invece, vi porterà prima o poi al successo. Ricordate che voi non siete folli come gli stupidi pesciolini a forma di uomo, convinti di contenere in sé tutto il mare. Vi basta poco e vi attenete ai fatti senza più guardare come ossessi dietro le cose. Passate all’azione, lo sprint sarà sostenuto oltre che dall’intuito anche dalla vostra spiccata intelligenza. Situazione economica e lavorativa in netto miglioramento, peccato per le tensioni con alcuni colleghi e/o i superiori.

AMORE E ARMONIA. Inquieti e seduttivi, andrete a caccia di emozioni e novità, ponderete bene le conseguenze ma a volte, quella che sembrava una cosa importante, può anche finire nel nulla.

BENESSERE E SALUTE. Potrete a breve tirare un respiro di sollievo e riscoprirvi più saldi, lucidi e propositivi che mai. Bevete molta acqua e consumate frutta e verdura in abbondanza.





CAPRICORNO

22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Il capo è ben disposto, ma anche troppo svagato e voi prenderete in mano la situazione ma dovrete essere sagaci e procedere con logica. La parola chiave sarà: geniale rinnovamento! Credete in voi stesse…prenderete coraggiose decisioni che vi consentiranno di risolvere i problemi che da tempo vi perseguitano. Bilancio famigliare senza patemi d’animo. Cercate di prevenire gli imprevisti che non mancheranno, anche perché si preannuncia qualche snervante rallentamento

AMORE E ARMONIA. Illuminati da ardimentose Stelle vi innamorerete, nuovamente o sul serio, ma solo se riuscirete a lasciare in disparte le preoccupazioni che più volte hanno tentato di mandare in tilt la vostra serenità. Dal partner pretendete la dolcezza che a volte, non sapete offrire…

BENESSERE E SALUTE. Avete più energie di quel che credete, usatele magari incanalandole in uno sport o in un progetto di lavoro che vi potrebbe presto vedere vincenti. Amate le tradizioni e le abitudini della famiglia e vi sentite al sicuro.





GEMELLI

21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. La comunicazione, il marketing e nuovi contatti di lavoro assumono particolare rilievo durante questo periodo così carico di opportunità. Abbiate fiducia in voi stessi! Avete il successo a portata di mano, ma per coglierlo dovrete cambiare l’approccio abituale. Troppo spesso in passato avete indugiato, titubato, oscillato qua e là prima di agire. La persona decisa, anche esagerata nella fermezza, non perde tempo e non dirà mai di essere arrivato tardi. Non permettete a nessuno di mettervi fretta, riflettete adeguatamente e in questo modo arriverete al traguardo desiderato.

AMORE E ARMONIA. Tutto ok ma solo a patto di restare alla superficie delle cose. Per i single pazientate, non è proprio il momento ideale per farsi avanti, meglio continuare a sognare e sperare, anche perché tra breve gli astri diventano favorevoli aggiungendo un tocco romantico e magnetico al vostro fascino, per attirare chi più vi sta a cuore.

BENESSERE E SALUTE. Periodo che vi vede alle prese con nuove responsabilità e decisioni non sempre facili. Il susseguirsi incalzante degli avvenimenti vi provoca ansia e la salute potrebbe risentirne.

BILANCIA

23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Avete la fiducia dei colleghi e la meritate, ma i molti impegni lavorativi mettono a dura prova la vostra resistenza e la distrazione può farvi scappare un’occasione irripetibile. In arrivo interessanti novità ma evitate gli investimenti impegnativi e non smettete mai di credere nelle vostre capacità. Avete mai notato che anche le persone che affermano che tutto è già scritto e che non possiamo far nulla per cambiare il destino, si guardano intorno prima di attraversare la strada? Comunque vadano le cose voi cadete in piedi.

AMORE E ARMONIA. Presi da obiettivi ambiziosi non darete molto spazio ai sentimenti, attenzione a non pentirvene. Forse dovreste ricordarvi che quando avete degli imprevisti l’ottima intesa con il partner vi aiuta a superarli, per cui non fate gli egoisti!

BENESSERE E SALUTE. La vittoria è più dolce se rispettate le regole del gioco. Gioia di vivere, decisione, esuberanza, creatività e comunicativa: queste le parole chiave del periodo attuale. Se adotterete un corretto regime alimentare potrete ovviare ai problemi di stomaco, glicemia e sovrappeso. Date più spazio al tempo libero!





AQUARIO

21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Il dialogo con il capo e i colleghi porta a soluzioni migliori e anche più facili per tutti. E’ probabile che dobbiate affrontare qualche scontro dall’esito incerto, per conquistare un miglioramento sul lavoro. Potreste perdere una battaglia ma non la guerra! Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle il motivo per il quale diventano difficili.

AMORE E ARMONIA. Il partner vede solo i vostri limiti e non la vostra disponibilità inoltre, state scaricando troppa tensione e chi vi ama, non è più disposto a sopportarlo. Nelle discussioni cercate più che l’approvazione, la comprensione dell’interlocutore.

BENESSERE E SALUTE. Una serie di intoppi provoca soprattutto impazienza e qualche malumore, ma le costellazioni interverranno per infondervi grinta e decisione. La convinzione che da ora in avanti niente sarà impossibile, sarà la vostra marcia in più. State alla larga dalle proteine animali e non fatevi sorprendere dallo stress.

CANCRO

22 giugno – 22 luglio.

DENARO E LAVORO. Evitate le decisioni avventate e gli eccessi in genere. State attraversando un momento di calma che vi permette di riposare sugli allori e di fare sogni per il futuro, cercate di non adagiarvi troppo perché è il momento di iniziare a progettare qualcosa di davvero speciale per il futuro. Ricordatevi solo che nessuno singolarmente, può fischiettare una sinfonia ma che ci vuole un’intera orchestra per riprodurla. L’unione fa la forza e vi permette di lavorare in maggiore armonia.

AMORE E ARMONIA. L’incontro casuale con una persona che non vedevate da tempo potrebbe trasformarsi in amore. Ricordatevi che, a volte, le storie nascono nei modi più impensati difatti, nonostante l’assoluta spontaneità di quest’ultimo incontro, sembra esserci fra di voi una sorta di complicità e intesa, come se entrambi aveste saputo che cosa stava per accadere e aveste fatto di tutto perché accadesse.

BENESSERE E SALUTE. Entrate in armonia con il vostro corpo tramite massaggi drenanti, cure termali o in centri benessere e passeggiate rilassanti in campagna o con il bricolage.





SCORPIONE

23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Sussiste la probabilità che si possano affacciare imprevisti e colpi di scena che alimenteranno un’inconsueta volontà di rottura nella vostra collocazione professionale. L’unico modo per conquistare il capo è servirgli grandi risultati su un piatto d’argento. Potreste trovare delle difficoltà a conciliare tutte le esigenze della famiglia con quelle del lavoro. Tenete duro!

AMORE E ARMONIA. Bellissimi momenti d’amore riscaldano il vostro cuore e si susseguono incontri piacevoli che non lasciano tracce. Bene così ma se si presentano i rivali…valutate se ne vale davvero la pena! Un viaggio potrebbe portarvi a incrociare la strada dell’amore o rinsaldare un’unione già collaudata.

BENESSERE E SALUTE. Trigoni e movimenti astrali apportano straordinaria energia e vitalità, ma l’opposizione di alcuni pianeti appanna la vostra lucidità, siate meno impulsivi. Non sarà facile vederci chiaro in alcune situazioni di lavoro o di studio, cercate di temporeggiare.





PESCI

20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Tutto procede come previsto, senza patemi e incidenti, però vi annoiate a morte. Ricorrete alla diplomazia per non mettere a repentaglio le ottime posizioni raggiunte nel periodo trascorso e pianificate con cura le vostre azioni per rendere possibile ciò che vorreste realizzare. Ricordatevi che il vero segreto negli affari è di conoscere qualcosa, che nessun altro sa….

AMORE E ARMONIA. Il vostro comportamento, alle volte un po’ brusco, potrebbe irritare il partner ma, se lo vorrete, saprete anche come farvi perdonare. Ricordatevi che i piccoli malintesi sono all’ordine del giorno in un rapporto a due e, se presi con la giusta dose di tolleranza e di intelligenza, possono rendere il rapporto più intrigante e stuzzicante.

BENESSERE E SALUTE. È il momento di scegliere un’attività che mantenga i muscoli scattanti e tonici a allo stesso tempo sia rilassante per mente e psiche.

