Tra i relatori al Forum delle Città Creative Unesco a Biella l'assessore regionale Chiorino

Questa mattina l'assessore al lavoro per la Regione Piemonte ha partecipato al Forum delle Città Creative Unesco a Biella a Città Studi. Per l'assessore, se accompagnata, l'industria può diventare il primo baluardo a tutela dell'ambiente, come lo hanno dimostrato le aziende biellesi attraverso gli imponenti investimenti ed interventi strutturali realizzati in questi anni: ecco perché, secondo l'assessore, le imprese vanno sostenute sia in questo processo, ma anche sul piano formativo.

L'incontro è stata l'occasione per spiegare come la Regione stia avviando una vera rivoluzione della formazione, strutturata per dare risposte adeguate e veloci alle imprese e metterle nella condizione di essere competitive e pronte ad affrontare sia il ricambio generazionale, ma anche il processo di trasformazione digitale senza mai dimenticare la propria identità. L'assessore ha poi illustrato il progetto legato alle Academy che, per il biellese, sarà concentrato sul tessile e green jobs, che, mai come ora, rappresentano l'innovazione ed il futuro, rimarcando come la vera grande sfida sarà proprio garantire il connubio tra le due realtà. Alla base di questa rivoluzione, ha sottolineato l'assessore, vi è la volontà di dare ai giovani tutti gli strumenti possibili lavorando nell'ottica di come la formazione rappresenti un investimento per il futuro e e non un costo com'è sempre stato inteso in passato.