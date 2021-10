Nuova edizione del volume Francesco Moranino, il comandante “Gemisto”

È uscita una nuova edizione del volume di Massimo Recchioni Francesco Moranino, il comandante “Gemisto”. La criminalizzazione della Resistenza (DeriveApprodi editore), che sarà presentata a Cossato, in collaborazione con l’Anpi Cossato-Vallestrona sezione “Sandro Pertini”, sabato 9 ottobre, nella Sala della Filarmonica cossatese in via Berlanghino 1, alle 16.30. Sarà presente l’autore.

La nuova edizione sarà presentata anche a Varallo, venerdì 8 ottobre 2021, nella sede dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia in via D’Adda, 6, alle ore 17.30.

L’iniziativa è organizzata nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per l’accesso è necessario il Green Pass.