Fatti ad Arte e Dimore Storiche, un sodalizio vincente

In occasione della 5a edizione di Fatti ad Arte, la direzione artistica della rassegna ha deciso di rafforzare un tema che la contraddistingue fin dalla prima edizione e cioè lo stretto legame tra Dimore Storiche ed il mondo dell’artigianato. Nel salone affrescato dai Galliari al primo piano di Palazzo La Marmora saranno presenti le postazioni dell’ADSI, di Confartigianato Restauri e di artigiani la cui attività è legata in modo particolare con la manutenzione ed il restauro in tutte le sue forme in una dimora storica. Questa scelta rafforza una vocazione che accompagna la rassegna fin dalla prima edizione nel 2017 quando Fatti ad Arte per annunciare l'inizio della propria attività organizzò un convegno sul tema Dimore Storiche e alto artigianato. L’Associazione Dimore Storiche italiane ha dato il suo patrocinio a Fatti ad Arte fin dal 2017, esiste dal 1971 ed è l’associazione che riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. Questo sodalizio è sempre stato impegnato nel favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, beni privati ma di valore e interesse per la collettività.

Nella reciproca consapevolezza della convergenza delle finalità di tutela del patrimonio storico e artistico, tra Confartigianato Restauri e Associazione Dimore Storiche sono iniziati e si stanno rafforzando un dialogo e una collaborazione molto fecondi con lo scopo di unire le forze per mettere in valore il ruolo chiave che l’artigianato ricopre nel garantire conservazione e restauro non solo degli immobili, ma anche delle secolari testimonianze artistiche in essi contenuti quali affreschi, decorazioni, quadrerie, arredi lignei, antichi testi, archivi, suppellettili e oggetti preziosi di vario genere. Una sinergia quella tra mondo del restauro e Dimore Storiche che aumenta grandemente la capacità di assolvere il difficile compito di tutelare e tramandare quel patrimonio nelle condizioni migliori alle generazioni future. Proprio in questi giorni è stato rinnovato totalmente il sito ADSI, che, fra l’altro, offre ai soci tutta una serie di nuove funzionalità. Fra queste, un’area dedicata a professionisti le cui competenze possano essere di supporto nella gestione delle Dimore Storiche, e dunque anche artigiani specializzati (restauratori, falegnami, fabbri, orafi, tappezzieri, ecc.), recensiti dai soci stessi che hanno usufruito o usufruiranno delle loro competenze.

Le Dimore Storiche aperte al pubblico sono oggi in Italia circa 9000 e grazie alle linee guida coraggiose della attuale presidenza nazionale di Giacomo di Thiene e a quella della sezione Piemonte e Valle d’Aosta di Sandor Gosztonyi, sta crescendo la consapevolezza nello Stato e nel mondo imprenditoriale della funzione unica ed insostituibile di questo settore della società italiana. La Dimora Storica aperta al pubblico infatti si configura come un presidio che oltre al proprio compito originario di conservare il patrimonio storico-artistico ereditato, contribuisce alla vita economica del proprio territorio in più ambiti: in quello turistico-culturale, in quello dell'agricoltura e in quello dell’artigianato e del restauro, offrendo occasioni di lavoro, di studio e di ricerca.