Un lieto evento è avvenuto la notte a cavallo del 28 e il 29 settembre in un condominio di Novara dove il personale del 118 è intervenuto per un parto imminente.

Arrivati in casa della famiglia i sanitari si sono subito resi conto che non c’era il tempo di trasportare la partoriente in ospedale e si sono prodigati per far venire alla luce il nascituro sul posto. Il parto è filato liscio, mamma e bimbo stanno bene ma sono comunque stati portati in ospedale per i doverosi controlli.