Paura a Biella, investita sulle strisce una bambina di 11 anni

Attimi di paura a Biella. Una bambina di 11 anni è stata investita da un'auto in via Ivrea, poco dopo le 8 di oggi, 1° ottobre: secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla cugina quando un veicolo l'ha travolta per cause in fase di accertamento.

Nell'impatto la bimba avrebbe riportato lievi contusioni ed è stata velocemente assistita dal personale sanitario del 118 che ha provveduto a trasportarla in ospedale per le cure del caso. Sul posto gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi che accerteranno l'esatta dinamica dell'accaduto.