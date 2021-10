Incidente stradale avvenuto intorno alle 9 di oggi, 1° ottobre, a Muzzano. Per cause ancora da accertare il rimorchio di un trattore si è rovesciato in mezzo alla strada bloccando il traffico nella zona di via Ingegnere Bertolla. Il carico si è rovesciato su tutta la carreggiata. Sul posto il 118 per l'assistenza del caso al conducente del mezzo, i Carabinieri e la Polizia locale.