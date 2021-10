Lutto in Valle Cervo, muore a 51 anni “Rugge” Pregnolato

Un grave lutto ha scosso profondamente la comunità della Valle Cervo. È improvvisamente mancato ieri all'affetto dei suoi cari Ruggero Pregnolato. Aveva solo 51 anni. Soprannominato “Rugge” per gli amici, era molto conosciuto in valle, specialmente per l'amore del calcio.

“Era un grande appassionato – spiega Gabriele Martinazzo – Era un ragazzo d'oro e dall'animo generoso: partecipava ai tornei estivi ed era spesso chiamato a giocare con mio fratello. Nell'ultimo torneo disputato aveva pure segnato una rete decisiva contribuendo alla vittoria della coppa. Ricordo ancora oggi la felicità sul suo volto”. I funerali, tenuti dalle Onoranze Funebri Mosca, avranno luogo domani, 2 ottobre, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Andorno Micca.