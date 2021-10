L’Oasi Zegna per gli amanti della bici

L’inizio della stagione autunnale è il periodo perfetto per gli amanti della bici e non. È un periodo in cui il bilanciamento ottimale tra caldo e freddo consente di esplorare il territorio senza lo sforzo aggiuntivo di dover far fronte ad una temperatura avversa.

La proposta dell’Oasi Zegna, in materia di percorsi in biciletta, è ricca di alternative e tutte quante hanno uno scopo in comune: offrire una giornata di immersione nella natura attraverso i boschi e le montagne circostanti.

I tracciati sono dedicati a tutti i tempi di utenza, si possono percorrere da soli o in famiglia, in autonomia o con una guida e sono costellati di strutture adatte ad accogliere i ciclisti.

GIRO DELL’ALTA VALSESSERA

Itinerario per bikers esperti, alla scoperta della selvaggia Valsessera





GRAND VALLEY OFFICIAL TOUR

Il più grande anello alpino in quota tra le Valli del Piemonte e della Valle d’Aosta





GIRO DEI CRINALI DELL’OASI ZEGNA

Ideale per bikers expert. Sullo sfondo sempre il Monte Rosa con i suoi splendidi colori





VIA DEI SANTURAI E ANFITEATRO MORENICO

Percorso panoramico tra le Alpi biellesi e l’anfiteatro morenico.





SENTIERO DELLE MORE

Con accesso dalla Panoramica Zegna, un semplice percorso adatto a tutti.





SENTIERO DELLA BRUGHIERA

Dal Santuario della Brughiera un’escursione facile, adatta a tutti.Maggiori approfondimenti e link alla pagina: https://www.oasizegna.com/it/news/bicicletta-oasi-zegna-itinerari-percorsi-escursioni-bike_9327.html