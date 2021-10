Gruppi di Sviluppo Personale, evento gratuito di presentazione: “Non sarebbe meraviglioso poter dar vita ad un grande sogno?”

L’evento gratuito, sotto la guida di Claudio Canessa, si terrà presso la palestra piscina “Armonia in Equilibrio ASD” di Vigliano Biellese lunedì 4 ottobre alle ore 21:00.

“Il percorso di Coaching di Gruppo accompagna le persone a realizzare i propri obiettivi sviluppando la propria unicità e riconoscendo il proprio potenziale, distinguendo i nostri valori e i nostri talenti – spiega Claudio - Allo stesso modo si rivelerà il cammino per ritrovare un giusto equilibrio interiore, cambiare una situazione o evolverla. Non dobbiamo privarci delle nostre piacevoli abitudini, non dobbiamo necessariamente sacrificarci, non è fondamentale eccellere, perché desideriamo semplicemente stare bene.”

SVILUPPO PERSONALE DI GRUPPO

Il 4 ottobre SESSIONE GRATUITA DI PRESENTAZIONE

Ecco il programma degli 8 incontri:

Primo incontro GRATUITO

Momento di conoscenza

Presentazione del programma

Il cambiamento a piccoli passi – Entrare nel Flusso

Secondo incontro

Definizione della situazione attuale

Comprendo dove sono e dove voglio andare.

Chi sono

La Giornata Ideale

Terzo incontro

La ruota della vita

La ruota dei ruoli

Quarto incontro

Consapevolezza alimentare – Nutrirsi Correttamente per essere Efficienti Alimentazione Serena

Conflitto Interno ed Equilibrio

Alimentare Nozioni e Controllo Alimentare

Quinto incontro

Il corpo tempio dell’anima

Il Corretto Rapporto con il nostro Corpo e con l’Esercizio Fisico

Riconoscere il Benessere

Il Giusto Atteggiamento

Fitness e Wellness

Programmazione e Strategia Vincente

Sesto incontro

I 5 Obiettivi (Gli obiettivi)

Come definire un buon obiettivo (Motivante Realizzabile)

Chiarezza d’intenti, quanto è importante e perché

Mission e Vision - Le Credenze Limitanti

Settimo incontro

Sviluppa la creatività e fai emergere i tuoi talenti.

I Miei Valori

Individua tutte le Opzioni che hai a disposizione per creare ciò che desideri

Supera i blocchi agendo sul dialogo interno e sul focus

Migliora la tua autostima

Ottavo incontro

Piano d’Azione (Tappe e sotto-tappe)

Le visualizzazioni

La motivazione

Crea la tua mappa della Visione

Un percorso di consapevolezza Fisica ed Emozionale per risvegliare motivazione e fiducia: “Oggi è importante rimanere forti e consapevoli delle proprie risorse” conclude Claudio.

Il 4 ottobre presso la palestra piscina Armonia in Equilibrio ASD di Vigliano Biellese. Claudio Canessa è Life Coach, Personal Wellness Coach e Personal Trainer.

Per informazioni: claudiomscs@gmail.com – Cell. 348 0085486