Da oggi tamponi gratuiti per personale e studenti universitari

Tamponi gratuiti per gli universitari

Da oggi al via l’iniziativa “Ripartenza sicura” per gli atenei piemontesi. Fino al 15 ottobre il personale universitario docente e non docente, gli studenti e gli ospiti e gli operatori delle residenze universitarie potranno sottoporsi gratuitamente ad un tampone negli hub elencati su https://www.regione.piemonte.<wbr></wbr>it/web/sites/default/files/<wbr></wbr>media/documenti/2021-09/<wbr></wbr>hotspot_universita.pdf

Per quanto riguarda Biella è alla Biverbanca in via Carso 15 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00