Welfare aziendale: all'ospedale di Biella un nido, un baby parking e una palestra

L’idea, in sintesi, prevede che Regione, Comune e Asl lavorino in sinergia per creare, nello spirito del welfare aziendale, una serie di strutture per fornire i dipendenti (e non solo) di servizi in grado di creare benessere e risolvere problemi: un asilo nido aziendale, un baby parking e addirittura una palestra. Ma nelle idee di Caucino, Bessone e Sanò c’è di più: rendere questa nuova struttura - che sorgerà nella palazzina a fianco del nuovo ospedale di Ponderano, sopra alla Farmacia - fruibile, su proposta dell’Asl stessa, a tutta la popolazione e non solo ai dipendenti. Una vera e propria «rivoluzione» un cambio di passo che non si era mai visto.

All’incontro, che si è tenuto oggi presso la sede dell’Asl, erano presenti, oltre a Caucino, Bessone e Sanò, anche il direttore sanitario dell’Asl, Claudio Sasso, e il direttore amministrativo, Paolo Garavana. Tutti hanno concordato che i presupposti per passare dalle idee ai fatti ci sono tutti: non resta che iniziare a progettare e a lavorare per arrivare al traguardo nel giro di pochi anni.

«Sono mesi che penso a una struttura del genere nella mia città - ha spiegato l’assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino - in quanto ritengo che servizi come questi possano rendere davvero migliore - e più motivante - il lavoro degli addetti sanitari e degli amministrativi, ma anche fornire servizi utili ai parenti delle persone ricoverate. In particolare il mio obiettivo è venire incontro alle esigenze di tutte le operatrici sanitarie di ogni categoria - dagli amministrativi ai medici, passando per infermieri e personale ausiliario - alle tante mamme (più del 70 per cento dei dipendenti dell’Asl Biella sono donne) che potranno usufruire di un servizio così importante in grado di meglio conciliare i tempi tra lavoro e vita quotidiana che è da sempre il mio obiettivo. L’idea di estendere l’iniziativa a tutta la cittadinanza, poi, è davvero unica e renderebbe la nostra città un modello da seguire. Come Regione posso garantire che stiamo già lavorando alacremente e sono certa che la comune volontà e l’entusiasmo che ho potuto piacevolmente cogliere questa mattina renderanno possibile far diventare realtà, in tempi relativamente brevi, questa fantastica iniziativa».

Aggiunge l’assessore comunale, Gabriella Bessone: «Questa operazione assume una grande importanza in quanto Biella dispone soltanto di 5 asili nido comunali oltre ad alcune realtà private tra cui anche baby parking: poter usufruire di un asilo aziendale dell’Asl - in cui lavorano più di 2mila persone, la maggior parte delle quali donne - sarebbe fondamentale per dare la possibilità alle mamme di portare con sè i propri piccoli senza doverli lasciare lontano dal posto di lavoro e senza essere costrette a rivolgersi a parenti o a baby sitter. Inoltre voglio sottolineare l’importanza del servizio di baby parking, che sarà molto utile ai pazienti e ai parenti che, senza ulteriori aggravi, potranno svolgere le proprie terapie senza dover pensare anche a dove lasciare i propri bambini durante il tempo necessario per le cure. Infine ritengo molto importante l’idea di allestire una palestra, che consentirà a tanti di praticare sport vicino al posto di lavoro, in un'ottica di promozione dell'attività fisica e della salute».