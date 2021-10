Viabilità: corso Pella a senso unico da lunedì

Un tratto di corso Pella diventa a senso unico, in vista della partenza dei lavori di ristrutturazione di Cascina Oremo, come da progetto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. A partire da lunedì 4 ottobre si renderanno necessarie delle modifiche alla viabilità di corso Pella.

- Per chi proviene da via Ivrea è istituito divieto di accesso in corso Pella all’altezza del civico 21