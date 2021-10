Verso le elezioni, ecco il programma di Zumaglia nel Cuore

Jessica Baù e Franco Della Valle ad occuparsi di commercio, turismo e recupero degli immobili smessi, Martina Bottaro e Cinzia Corso di politiche sociali come soggiorni estivi e montani ed eventi al centro incontro Le Cascine, Giuseppe Albertini e Paolo Rinaldi di giovani, sport e palestra comunale, Elisa Petrella di bandi nazionali ed europei e rispetto delle regole di amministrazione, Antonio Summa di valorizzazione del Parco del Brich, Sereno Rizzo per la parte tecnica, e l'esperienza in campo di amministrazione comunale di Renzo Quaglia, il decano dei consiglieri comunali di Zumaglia.

Questi sono i candidati consiglieri comunali, e i settori di cui si occuperanno, di Zumaglia nel Cuore, la lista del candidato sindaco Iuri Toniazzo alle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

Zumaglia nel Cuore si è presentata ai cittadini nella serata del 24 settembre a Villa Virginia.

La sfida di Iuri Toniazzo è quella di fare ripartire il paese dopo che la precedente amministrazione Delvento ha sistemato i conti pubblici a seguito del commissariamento del 2015. “Noi vogliamo partecipare a bandi europei per ottenere soldi da spendere. - spiega Toniazzo - Partendo da un Comune che ora gode di ottima salute dal punto di vista economico e che ha un tesoretto di 100mila euro grazie al fatto che l'amministrazione Delvento ha rinunciato alle proprie indennità. Quindi plaudiamo all'amministrazione uscente”.

Oltre agli investimenti, i punti principali sono la sicurezza e la valorizzazione degli immobili comunali. “Partendo da un paese che è già sicuro, vogliamo sviluppare una politica di accoglienza verso i motociclisti per evitare le folli velocità sulla provinciale, ma nessun autovelox. Vogliamo realizzare nuovi parcheggi valorizzando il polmone della Cavagliasca, che è un immobile di proprietà comunale. E, siccome Zumaglia non ha una piazza, fare di Villa Virginia la nostra agorà del futuro: un luogo di incontri dove intendiamo costruire un campo da bocce, una pista per i ragazzi e per i balli d'estate ed un anfiteatro naturale green”.