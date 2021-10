Sagliano, al via nuovo anno scolastico: attivati i servizi scolastici integrativi

Lunedì 14 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico anche per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola Primaria di Sagliano Micca. Nelle scuole, come lo scorso anno, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Andorno Micca sono stati predisposti percorsi e accessi in ottemperanza delle normative di prevenzione del Covid-19, così come previsto dal MIUR e dalla Regione Piemonte.

L’Amministrazione comunale, nonostante le difficoltà organizzative per rispettare le regole sanitarie, ha comunque garantito la partenza dei servizi di scuolabus e di mensa scolastica, mantenendo le tariffe degli anni precedenti, nonostante l’aumento dei costi sostenuti dal Comune. Lunedì 27 settembre, inoltre, sono stati attivati per la Scuola Primaria il pre scuola, tutti i giorni dalle 7:30 alle 8:30, e i pomeriggi integrativi, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 12:30 alle ore 16:30.

Questi sono stati fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale per i quali ha quindi investito le risorse economiche necessarie a non gravare troppo sulle spese delle famiglie che frequentano la scuola.