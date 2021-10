Distanziamento, mascherina e Green Pass per sedersi dentro? "No grazie". Baristi e ristoratori chiedono più rispetto delle regole

<Devo dire che la maggior parte è in regola, ma ci sono alcune persone entrano senza mascherina e se glielo fai notare rispondono anche male, altri che non sono pronti a esibire il Green Pass – racconta Wanda Scomparin del locale Tigella a Biella – con il risultato che fanno la fila all'ingresso per farlo vedere. Ci sono addirittura delle persone che si affacciano alla porta, chiedono se chiediamo la certificazione e quando diciamo di sì se ne vanno>. Wanda spiega che per lei stessa non è facile lavorare seguendo le regole del Covid: <Anche a me non fa piacere tenere tutto il tempo la mascherina, ma si deve fare per rispetto delle regole e nei confronti di tutti. Se si deve fare va fatto, non c'è da disquisire. Se i clienti non sono in regola rischio anche la multa. E pensare che nel locale sono piena di cartelli che dice di rispettare le norme>.

Anche per Simona Ravasio del bar Le Gemme di Andorno il problema riguarda solo alcune persone, ma è comunque pesante e poco piacevole tutti i giorni dover riprendere qualcuno: <Il 90% dei miei clienti è vaccinato. Ma ci sono sempre quei 4 o 5 che entrano senza mascherina. Alcuni vanno direttamente nel dehors, altri bevono il caffè al banco ma poi girano per i tavoli a chiacchierare indisturbati nel locale, allora gli devo ricordare che o vanno fuori nel dehors o non va bene, la legge non permette di girare per il bar. Devono consumare e andare. Ho messo cartelli, ma non serve a nulla, fanno un po' cosa hanno voglia. Due volte mi hanno anche fatto controlli, per fortuna ero a posto, ma bisogna continuare a ripetere le regole, di stare lontano e mettere la mascherina, purtroppo è così>.

In un bar dalle Valle Cervo la titolare è stata costretta ad aggiungere un terzo cartello per ricordare le poche e semplici regole che vanno osservate in un locale. <Faccio davvero molta fatica a fare osservare le regole – racconta -. La situazione è comprensibilmente stressante per tutti, clienti e titolari. Ma i comportamenti che si devono tenere in un bar, per esempio, non li decido io, però ognuno dice la sua e ben pochi sanno effettivamente la verità su come ci si debba comportare. Non li spaventa nemmeno il rischio di poter prendere la sanzione>. Il bar non ha il dehors e con il freddo la titolare teme che la situazione possa diventare più complessa. <Per quanto mi riguarda, gestire tutto all'interno sarà una bella impresa, ma dobbiamo resistere. In qualsiasi luogo chiuso c'è divieto di assembramento, eppure sembra che in Valle ci sia l'immunità. A prescindere dalla paura del Covid, le persone devono rispettare le regole>.