Disservizi Elettrici a Occhieppo, una nuova cabina scongiurerebbe nuovi guasti

Si è svolto la scorsa settimana un incontro in videoconferenza tra il Comune di Occhieppo Inferiore ed E-Distribuzione, alla presenza della Sindaca Monica Mosca, della Vice Sindaca Rosa Rozzi, assessore Marco Baietto, il Responsabile di Zona di E-Distribuzione Marco Rosa, e Gian Gaetano Federici, Affari Istituzionali Enel. L’incontro è stato voluto per analizzare le cause, e le possibili risoluzioni, riguardanti i disservizi elettrici che hanno interessato la cabina sotterranea di via Caralli, nel comune di Occhieppo Inferiore. E-Distribuzione ha spiegato che l’ultima interruzione, avvenuta lo scorso 25 luglio, è stata causata dall’intensa perturbazione che si è abbattuta sulla provincia, e che ha allagato la stessa cabina. Il prolungarsi del guasto, in tale occasione, è stato dovuto alla necessità di svuotare il manufatto ed asciugare e controllare le apparecchiature elettriche dell’impianto. L’intensificarsi di eventi eccezionali che caratterizzano gli attuali fenomeni temporaleschi, infatti, riversano al suolo tali quantità d’acqua da mettere in sofferenza i sistemi di convogliamento e scarico, sversando parte dell’acqua nelle zone a quota inferiore. Ciò rende di fatto inefficaci, se non inutili, eventuali iniziative di arginamento da effettuarsi in superficie, nei pressi dell’accesso con botola alla cabina.

La Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, ha indicato la possibilità di procedere verso una soluzione radicale e definitiva della problematica, che può essere costituita dalla realizzazione di una nuova cabina elettrica fuori terra contenente le apparecchiature elettriche necessarie ad alimentare i clienti, al momento allacciati alla cabina sotterranea. Nel sopralluogo del 23 settembre in presenza della Sindaca è stata individuata, in accordo con Enel, un’idonea area comunale libera in prossimità della cabina esistente da destinare alla costruzione della nuova cabina. Nuovi incontri saranno fissati nei prossimi mesi per concordare gli step necessari e procedere verso una risoluzione definitiva della problematica.