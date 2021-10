Al via il cantiere di Cascina Oremo da oltre 10 milioni di euro firmato dalla Fondazione Crb Foto

Ci siamo. Oggi è stato compiuto un primo importante passo concreto per la ristrutturazione di Cascina Oremo, un progetto da 10,5 milioni di euro che sarà completato entro il 2022, rivolto ai giovani di età tra gli zero e i 18 anni. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella Franco Ferraris ha posato la prima pietra del cantiere. L’appuntamento è stato inserito come evento nell’ambito del “Forum delle città creative Unesco”.

L'inaugurazione del cantiere è avvenuta all’interno della “Giornata europea delle Fondazioni” iniziativa del network europeo di associazioni di fondazioni Dafne per la quale ACRI – Associazione casse di risparmio e fondazioni italiane ha messo in campo un’azione di comunicazione nazionale intitolata “Non sono un murales - Segni di comunità”: un evento diffuso in quasi cento città d’Italia, che ha visto coinvolte le diverse comunità nella realizzazione di un’opera d’arte corale. Gli interventi sono stati eseguiti in alcuni spazi emblematici dell’attività sociale delle Fondazioni. Si tratta di scuole, ludoteche, centri di aggregazione, beni confiscati alla criminalità e riconvertiti in attività comunitarie, strutture per l’inserimento lavorativo dei disabili, parchi, ecc.. Ragazzi e volontari hanno realizzato un’opera originale a partire dallo stencil che ha disegnato appositamente per l’occasione il giovane urban artist pistoiese LDB, che raffigura un bambino, aiutato da un adulto, che guarda al futuro carico di aspettative. L’opera testimonia la cura della comunità nei confronti del territorio e di chi lo abita. A Biella l’opera è stata realizzata nell’ambito dei progetti Skilland e Community school in collaborazione con l’Impresa sociale “Con i bambini” ed è stata posizionata sulle pareti di “Cascina Oremo”. La realizzazione del murales è stata affidata all’artista Gioele Bertin.