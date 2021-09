Occhieppo Inferiore: Via Martiri chiusa il 7 ottobre per la Gran Piemonte

In vista del passaggio della gara ciclistica “Gran Piemonte” che toccherà Biella giovedì 7 ottobre, ad Occhieppo Inferiore i cittadini sono già stati avvisati della chiusura di via Martiri della Libertà dalle 13 alle 17. Tale chiusura rende preoccupati i genitori che dovranno recuperare i propri figli presso le scuole cittadine, ma la polizia municipale rassicura che si sta dialogando con l’Istituto Comprensivo per chiudere anticipatamente le scuole e creare meno disagio possibile.