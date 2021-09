Valdigne Triathlon in 6 campi gara, buoni risultati e sempre più protagonista FOTO

Ancora un fine settimana di grande impegno per gli atleti di Valdigne Triathlon. Ad Andalo venerdì 24 settembre erano in programma i Campionati Europei di Duathlon Cross in uno scenario naturale stupendo.

Difendeva i colori italiani la torinese Monica Cibin, la pluri Campionessa Italiana di Cross Triathlon è stata molto sfortunata perché quando stava conducendo una prova di alto livello è stata costretta al ritiro per una foratura nella frazione di mtb. A Molveno si sono poi disputati i Campionati Europei di Triathlon Cross.

Nella prova Junior il cuneese Guglielmo Giuliano ha disputato una prova molto positiva, uscito quinto dall’acqua ha chiuso con un ottimo 6° posto assoluto la gara Junior della rassegna Europea con tre frazioni ben equilibrate in questa disciplina molto tecnica. Nella Gara Elite, erano due i convocati tra le file verde-turchese-oro: la Vice Campionessa italiana in carica e Campionessa Mondiale 2019 Eleonora Peroncini e il Campione Italiano in carica Michele Bonacina.

Entrambi hanno disputato due ottime gare, 4° la parmense Peroncini (con una frazione di mtb sempre di alto livello) e 8° il lecchese Michele Bonacina che dopo due frazioni al top ha pagato qualche posizione nella run finale. Domenica 26 si sono svolti a Chiaverano (TO) le ormai classiche prove (tra le più dure del calendario italiano della triplice) dello Sprint Atipico e dell’Olimpico “del Baldassarre”.

Nello Sprint prova di forza della giovanissima italo-elvetica Letizia Martinelli (2003), vincitrice con ampio margine della classifica assoluta femminile e giunta al traguardo in terza posizione dietro a due uomini! Sempre nello Sprint, buono il rientro alle gare di Leo Vairetto, 15 assoluto e 1° nella categoria S2, per lui tre frazioni molto equilibrate.

Nell’Olimpico (prova molto dura che prevedeva due ascese ad Andrate) grande prova per un atleta abituato ai percorsi impegnativi, Max Rossetti, per lui 21° posto assoluto e quarta piazza nella categoria M3. A Desenzano sabato 25 e domenica 26 erano in programma i classici Triathlon Sprint e Olimpico, gli atleti di Valdigne hanno scelto la gara più dura, la distanza olimpica. Nella competizione, che ha messo a prova gli atleti per un violento maltempo, 4° posto assoluto per Nicolò Fontana che ha battagliato con i migliori fino all’ultimo metro.

Molto buona la prova del biellese Marco Schiapparelli, 4° nella partecipatissima categoria M1 e 29° nella classifica assoluta, per lui due ottime seconda e terza frazione con l’abilità, visto il suo passato di agonista nella mtb, anche di aver evitato nella frazione bike e sotto il temporale ben due cadute davanti a lui. A Venezia-Jesolo era previsto anche il recupero (dalla primavera scorsa) di un’altra gara molto importante del circuito IronMan.

Al via nella prova 70.3 (mezzo IronMan) il globetrotter biellese Alberto Belli, per lui ottima gara con un buon personale nel Medio del prestigioso circuito internazionale. All’Isola d’Elba, in una prova già molto dura per il percorso ma resa ancora più terribile dal meteo, si è svolto l’ormai classico Elbaman, appuntamento di alto livello per tutti i lunghisti italiani e internazionali. Nel 70.3 ancora una prova al vertice per la cuneese Chiara Costamagna, che ha portato il suo sorriso e i colori di Valdigne Triathlon al secondo gradino del podio, confermando con questa prova i risultati di una stagione strepitosa.

Ottima la prova dello stoicissimo biellese Paolo Zilvetti, che nonostante una serie di infortuni, ha chiuso una prova veramente positiva in 22° posizione assoluta, 6° tra M2.Nel “Full” il valsesiano/biellese Andrea Mattiazzo ha potuto urlare “Io sono un IronMan!”, in una giornata meteo difficilissima l’atleta ha chiuso la sua prima grande fatica nella gara simbolo del Triathlon che prevedeva 3,8km di nuoto 190km di bike e 42km di run.

Ora più di venti atleti di Valdigne Triathlon sono attesi nel prossimo fine settimana ai Campionati Italiani di Triathlon Sprint , Staffetta e Coppa Crono di Cervia.