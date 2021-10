Biella Rugby scende a Parma per l'incontro con Accademia Nazionale Ivan Francescato

Dopo la brillante performance ottenuta sabato scorso contro i Ruggers Tarvisium, Biella Rugby è pronto per una sfida ancora più difficile: quella con i giovani dell’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Domenica alle 14.30, i ragazzi guidati da Marco Porrino scenderanno a Parma per sfidare l’élite del rugby italiano, il vivaio della Nazionale U20 e di tutti i futuri innesti nei maggiori campionati professionistici del nostro paese.

L’Accademia Nazionale Ivan Francescato, dopo aver giocato per anni nel campionato di Serie A, Girone 1, sempre al vertice della classifica, ma con il vincolo di non poter salire e scendere dalla categoria, per la prima stagione non risulta iscritta ad alcun campionato. Per la squadra Fir sono previsti solo incontri amichevoli e domenica scenderà in campo, per la prima volta quest’anno, proprio con Biella Rugby. L’ultima volta che Biella e Accademia si sono confrontate risale al 2019. 32-29 per i gialloverdi il risultato finale, unica sconfitta della stagione per i ragazzi della Francescato di stanza, ai tempi, in quel di Remedello. Pietro Rodina, giovane atleta nato rugbisticamente nel club di via Salvo D’Acquisto, veste attualmente la maglia di Accademia Francescato e domenica sarà schierato contro i suoi ‘vecchi’ compagni di squadra.

Marco Porrino: “Dopo il duro test di Treviso, saliamo ulteriormente di livello. Per l’amichevole di domenica abbiamo concordato con il tecnico avversario di affrontare una parte del test ‘pilotando’ il gioco e facendo in modo di non interrompere la continuità delle azioni prima di essere arrivati almeno a quattro, cinque fasi. Sarà così la prima frazione di gioco, poi continueremo in modo classico. Lo scopo sarà quello di portare i ragazzi a lavorare con un ritmo più alto. Fisicamente e tecnicamente, inutile dirlo, ci troveremo di fronte ad una delle squadre più preparate, per noi non potrà che essere un momento di crescita. Per quanto riguarda il nostro gruppo, tutti i ragazzi sono disponibili e ad ognuno verrà riservato un adeguato minutaggio. Ripartiamo da quanto di buono avviamo dimostrato a Treviso e continuiamo a costruire, soprattutto in attacco”.