Assessore Gabusi in visita al Soccorso Alpino Piemontese

Nella giornata di oggi Marco Gabusi, assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, e Paolo Ruzzola, consigliere regionale piemontese, hanno visitato la sede del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Dopo la recente approvazione della proposta di legge regionale n. 118 "Norme in materia di soccorso alpino e speleologico", Gabusi e Ruzzola hanno colto l'occasione per portare un saluto istituzionale a una componente fondamentale del sistema di Protezione civile regionale. Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, rappresentato dal presidente Luca Giaj Arcota e da un gruppo di tecnici provenienti da tutta la regione, ha illustrato il proprio operato e alcuni settori più all'avanguardia del servizio, tra cui la squadra droni, le squadre di specialisti in ricerca dispersi e le unità cinofile. "È stato un onore - ha affermato Luca Giaj Arcota - ospitare l'assessore Gabusi e il consigliere Ruzzola per illustrare l'eccellenza che il nostro servizio è in grado di mettere a disposizione della popolazione regionale per soccorrere tutti coloro che ne hanno bisogno nel territorio montano piemontese".