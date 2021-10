Funivie Oropa, Pirali a difesa dell'impianto contro le dichiarazioni del Pd in consiglio

Il presidente interviene in merito alle dichiarazioni della minoranza in consiglio

<Sono stupito dalle affermazioni del consigliere Varnero in consiglio – afferma il presidente della Fondazione Funivie Oropa Gionata Pirali - . Non è assolutamente vero che è dal 2016 che si sa che si devono sostituire le funi>. Pirali si riferisce alle dichiarazioni del consigliere di minoranza al momento della discussione dell'aumento del mutuo da parte del Comune per la revisione dell'impianto, per la quale si rendono necessari ulteriori 500 mila euro per la sostituzione di entrambe le funi portanti.

<Le funi portanti che il Ministero ha prescritto di cambiare sarebbero ancora andate bene per 20 anni. Questo era il loro fine vita. Noi abbiamo fatto tutto il nostro progetto con l'obiettivo di aumentare la sicurezza dell'impianto nonché la portata oraria>. Pirali fa poi riferimento alla scelta di cambiare le funi traenti. <Queste scadevano addirittura tra 2 anni, ma abbiamo preferito cambiarle, sempre nell'ottica di garantire un impianto più sicuro>, puntualizza il presidente. <A occuparsi della parte tecnica della funivia è lo stesso ingegnere che lo fa da tempo e che si occupa anche della cestovia – conclude Pirali - . E' un professionista competente e specializzato al quale abbiamo affidato la progettazione in tutta serenità. A riprova di ciò, il preliminare, di una complessità non banale, è stato come dicevo prima completamente approvato dal ministero>.