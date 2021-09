La rievocazione dell'Occhieppo-Graglia diventa una gara di regolarità per auto storiche e moderne

Iscrizioni aperte per la tredicesima edizione della Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, proposta quest’anno come Regolarità Turistica per Auto Storiche e Moderne (secondo i regolamenti AciSport) per iniziativa della Scuderia Giovanni Bracco, squadra sportiva dell’AMSAP (Auto Moto Storiche Alto Piemonte) di Biella.

“La gara si correrà domenica 17 ottobre 2021” ha spiegato il Presidente della “Giovanni Bracco”, Cesare Brovarone, in occasione della due giorni AMSAP “Tour Alpi Biellesi”, “con verifiche, partenza e arrivo al The Place Luxury Outlet di Sandigliano. Va ricordato che l’evento sarà seguito, sullo stesso percorso, da un raduno non competitivo per auto storiche a cui potranno prendere parte tutti i soci AMSAP e tutti coloro che non intendono partecipare alla Regolarità”.

La partenza verrà data, al The Place Luxury Outlet, domenica 17 ottobre alle ore 10,15; stesso luogo dell'arrivo, previsto per le 14,45, dopo la pausa pranzo, che si terrà nei locali di Villa Mossa, a Occhieppo Superiore. Il percorso, che comprende la tratta Occhieppo-Graglia (su cui si corsero, fra il 1965 e il 1970, le sei storiche edizioni della cronoscalata che dà il nome all’evento), sarà di complessivi 96,06 chilometri, con 24 prove cronometrate più una finale, a eliminazione diretta, dopo l'arrivo al The Place Luxury Outlet.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a giovedì 14 ottobre e potranno essere effettuate secondo le modalità illustrate nel sito AMSAP (www.amsapbiella.it). Qui è anche possibile avere informazioni sul raduno non competitivo che seguirà la gara. Va ancora ricordato che al The Place Luxury Outlet verranno anche effettuate distribuzione del Road-Book e le verifiche pre-gara (sabato 16 ottobre dalle 19 alle 21 e domenica 17 ottobre dalle 7,30 alle 9,15). Finita la gara, la premiazione finale, con successivo rinfresco, si terrà, sempre al The Place Luxury Outlet, a partire dalle 17,30.