Degustazione e cultura del Chianti con Carlotta Salvini: Fisar Biella entusiasma gli ospiti con il suo ultimo evento

Grande serata venerdì 24 settembre per Fisar, nella suggestiva location del Relais Santo Stefano, con più di 50 partecipanti. Non solo una degustazione dedicata al Chianti: a rendere l’evento ancora più interessante è stata la presenza delle senese Carlotta Salvini, premiata nel 2019 come “Miglior Sommelier Fisar dell’Anno” che, con il suo simpatico accento toscano e la sua brillante dialettica ha condotto una lezione a tutto tondo su questa particolare qualità di vino.

Cinque importanti vini di prodotti da altrettante stimate e blasonate Aziende, hanno portato in Piemonte, a Biella, profumi e sapori di un vino millenario, che evoca fantasie e ricordi che si perdono nel tempo. E facendo proprio un viaggio nel tempo, Carlotta Salvini è riuscita abilmente a legare con un “fil rouge” storia e vino, meritandosi gli applausi del pubblico a fine degustazione. La Delegazione Fisar Biella ha omaggiato poi i suoi ospiti con vini del territorio Biellese e Canavese, accompagnati dai tipici e gustosi Canestrelli locali.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/fisarbiella