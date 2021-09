Venerdì 1° ottobre Pro Loco e territorio protagonisti nella diretta di News Biella

Appuntamento con le Pro Loco e le iniziative territoriali venerdì 1° ottobre su News Biella, alle ore 21. Durante la serata si parlerà di pro loco e delle iniziative di Unpli Biella, il Comitato provinciale di Unpli Pro Loco d'Italia. L'associazione ha a disposizione da alcune settimane una sede all'interno del Ricetto di Candelo. Il locale, oltre ad ospitare le attività istituzionali, vuole essere la casa comune delle pro loco del Biellese. Casa che potrebbe essere utilizzata come vetrina dalle associazioni per i loro prodotti e le attività di promozione sociale in occasione degli eventi che saranno organizzati al Ricetto. Alla diretta interverranno esponenti del settore e potrà essere seguita su PC o telefonini su due canali diversi: la pagina ufficiale del giornale https://www.newsbiella.it/

o la pagina Facebook https://facebook.com/www.newsbiella.it