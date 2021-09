Segnali positivi da Filo, espositori biellesi soddisfatti FOTO

Si respira quasi aria di "normalità" tra gli stand a Filo, quella vita lavorativa ma non solo, per mesi quasi dimenticata con il Covid, che però pian piano tenta di tornare un po' in tutti i settori. E a raccontarlo sono proprio le persone che hanno vissuto o stanno vivendo in prima persona in quei saloni a Milano, rappresentanti delle aziende biellesi.

<E' stata proprio una bella giornata, con tanta gente interessata. Sembrava di essere tornati indietro ai tempi pre pre Covid – racconta entusiasta Elisa Driusso di Iride Srl, ieri nei saloni di Filo - . Io sono stata a sei edizioni di Filo, ma questa è proprio particolare, mi ha lasciato una bella sensazione. La gente è contenta, vuole uscire, rinascere. Noi siamo terzisti, siamo andati per lo più per parlare con i nostri clienti, che però sono tutti positivi>. A Milano Unica l'ambiente era un po' differente per Elisa. <C'era molta tensione, non si sapeva che cosa sarebbe accaduto, si temeva il peggio, mentre con Filo l'umore è cambiato, per fortuna. Anche noi d'altronde avevamo voglia di partecipare e ci siamo impegnati molto a fare lo stand, come sempre, ma forse anche un pochino di più questa volta. C'è fermento nell'aria>.

A Filo c'erano anche le pecore dell'iniziativa a #aspassoconlapecora" lanciata dalla Tintoria Mancini per promuovere l'eccellenza del tessile di Biella. <Tanti si fermano anche per fare una fotografia con loro e ci hanno anche chiesto di portarle a un evento a Milano>, racconta Rita Mancini, che assieme al papà Mario e al fratello Maurizio, sia ieri che oggi è a Filo a rappresentare l'azienda. <Fa piacere perchè in questi giorni c'è proprio un bell'ambiente in fiera – continua Rita - , c'è tanta gente. Nell'altra edizione c'era tanta tensione, preoccupazione, adesso la gente è più tranquilla, ha voglia di tornare a vivere la normalità seppur con le regole>. Pochi gli stranieri. <Con il Covid è ancora complesso viaggiare e spostare stand – conclude – ma per quest'anno va anche bene così>.