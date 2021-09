Metlife e Sella Leasing insieme per la protezione di imprese e professionisti

Nuova partnership tra MetLife e Sella Leasing per la protezione di imprese e professionisti. La compagnia leader in Italia per la creditor protection insurance, rafforza la propria presenza nel settore grazie a un nuovo accordo nel comparto leasing. È infatti in questa direzione che si muove la partnership con Sella Leasing, la società del gruppo Sella che opera nei settori del leasing finanziario per beni strumentali, autoveicoli, immobili, nautici e del leasing operativo.

La collaborazione fra le due realtà si è concretizzata attraverso l’offerta della copertura “Leasing Sicurezza”, una soluzione assicurativa facoltativa che offre al titolare di un contratto di locazione finanziaria una protezione per tutelarsi contro gli imprevisti, garantendo la continuità del business e il controllo dei costi. Sulla base delle garanzie previste dal contratto di polizza, MetLife rimborserà al beneficiario i canoni o la somma dei canoni residui del leasing in caso di decesso, invalidità permanente pari o superiore al 66% e inabilità temporanea totale da infortunio o malattia. Una soluzione quanto mai versatile per l’equilibrio finanziario del beneficiario che ha sottoscritto il prodotto, che non viene così aggravato da ulteriori costi in caso di imprevisti riguardanti la salute del titolare/dipendenti. La polizza rappresenta inoltre un utile strumento anche per i liberi professionisti per affrontare in serenità gli investimenti necessari alla propria attività. Grazie alla possibilità di sottoscrivere questa copertura, Sella Leasing rafforza ancora di più il rapporto di fiducia con la propria clientela.

“Questa nuova partnership – spiega Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife in Italia – consente a MetLife di rafforzare la propria posizione di leadership sul mercato italiano in ambito protection, consolidando contemporaneamente anche la propria presenza in un comparto, quello del leasing, sempre più importante e in crescita. Il nostro obiettivo, grazie all’abbinamento di una valida copertura assicurativa a un altrettanto utile strumento di natura finanziaria, è di presentarci come punto di riferimento per i clienti e le loro esigenze, dai liberi professionisti alle imprese”.“Questo accordo – afferma Roberto Nicoletta, Ceo di Sella Leasing – rientra nella strategia del gruppo Sella di sviluppare partnership con importanti realtà del settore nell’ottica di fornire alla clientela un’offerta sempre più in grado di soddisfare le sue diverse esigenze. Insieme a MetLife possiamo infatti mettere a disposizione di professionisti e imprese un prodotto che tuteli il loro futuro da imprevisti, garantendo la continuità del business e il controllo dei costi e, allo stesso tempo, ampliando e diversificando il nostro servizio dedicato al mondo del leasing, fornendo così una soluzione completa ai nostri clienti”.