Cos’è la cessione del quinto Noipa?

Si tratta di un prestito non finalizzato destinato ai lavoratori della scuola a tutti i livelli. Il prestito Noipa è pensato per agevolare queste categorie di lavoratori a ottenere la liquidità necessaria per portare a termine i propri progetti e desideri.

Grazie alla collaborazione tra gli istituti di credito e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cessione del quinto dello stipendio diventa ancora più semplice, veloce e sicura.

Cosa vuol dire prestito Noipa

Questo prestito con cessione del quinto dello stipendio è dedicato ad alcune particolari tipologie di lavoratori, ovvero gli insegnanti e tutti coloro che operano nel settore scolastico. Si tratta di un prestito non finalizzato, cioè senza alcuna richiesta di motivazione. Puoi avere bisogno di contanti per realizzare un viaggio, fare lavori di ristrutturazione in casa, acquistare qualcosa che ti serve o pagare delle spese mediche.

Non c’è bisogno di alcuna garanzia perché il prestito Noipa viene restituito direttamente dalla busta paga. In pratica, dal tuo stipendio mensile netto viene decurtata una cifra che può ammontare massimo al 20% del totale per un numero massimo di 120 rate. In questo modo è il tuo stipendio statale a fare da garanzia per la restituzione del prestito.

Questo vuol dire che puoi richiedere questa cessione del quinto anche se hai dei precedenti come cattivo pagatore. Anzi, questa è l’occasione giusta per ripagare dei debiti insoluti in maniera sicura.

Quali sono i vantaggi?

Grazie alla collaborazione e al controllo del Ministero, il prestito Noipa è la migliore soluzione per ottenere liquidità in maniera sicura, veloce e immediata. Ecco alcuni vantaggi di questa modalità:

non devi preoccuparti delle rate perché vengono decurtate dalla tua busta paga;

ti restano comunque quattro quinti dello stipendio per far fronte alle altre spese;

non devi fornire garanzie;

non devi fornire giustificazioni di spesa;

l’eventuale perdita dell’impiego è coperta da una polizza assicurativa;

i tassi TAN e TAEG sono agevolati e fissi per tutta la durata del contratto.

Gli enti di credito permettono poi di rinegoziare o rinnovare il prestito prima della sua scadenza, se hai necessità di ulteriori contanti o se vuoi estinguerlo in un’unica soluzione. Ottenerlo è semplice, restituirlo non ti peserà e gli interessi rimangono controllati dal Ministero per tutto il tempo.

Il prestito Noipa per docenti: fai la richiesta online

Dopo quasi due anni di didattica a distanza, ormai sai districarti perfettamente nel mondo del web. Allora perché non svolgere tutta la procedura di richiesta del prestito online? Molti istituti di credito ti permettono di chiedere un preventivo, avviare l’istruttoria e ottenere il prestito in pochi passi direttamente da casa tua.

Richiedi un preventivo gratuito e valuta le condizioni dei diversi istituti di credito. Ricorda che i tassi di interesse, stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono fissi e uguali per tutti. Una volta scelta l’agenzia a cui affidarti, avvia l’istruttoria e carica online tutti i documenti richiesti.

La digitalizzazione delle istituzioni e delle agenzie bancarie e di credito è una sicurezza per l’invio dei documenti nell’assoluto rispetto della tua privacy e dei tuoi dati personali. Basteranno pochi giorni per controllare che tutto sia al posto giusto ed erogare il prestito Noipa, che arriverà direttamente sul tuo conto corrente.

Cosa fare una volta ottenuto il prestito

La cifra che hai chiesto si trova adesso sul tuo conto corrente e puoi usarla per qualsiasi cosa tu voglia. Nessuno ha il diritto di chiedere giustificazioni: che tu voglia concederti una vacanza, ripagare un debito o effettuare una spesa necessaria, la scelta rimane privata.

A questo punto restituirai le rate in massimo 120 mesi, senza fare file in banca o alla posta. La cifra pattuita, che non può superare un quinto del tuo stipendio netto, viene direttamente detratta dalla busta paga e inviata all’ente di credito in piena sicurezza. Intanto tu puoi dedicarti a ciò che ami, alla tua famiglia o alle tue passioni, senza dover rinunciare alla sicurezza finanziaria.