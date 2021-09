Biella Jazz Club riapre ad ottobre: lo annunciamo con un video che uscirà sui canali social domani, primo ottobre.

La nostra intenzione era quella di soffermarsi sulla bellezza dei "nostri luoghi", dove spesso siamo invitati a "portare" la nostra musica e dove, nell'ultimo anno e mezzo ha regnato il silenzio. Abbiamo contattato il poeta biellese Stefano Mantovani che ha raccolto con entusiasmo il nostro invito.

Poi sentivamo la necessità di dare una voce "importante" ai versi di Mantovani. Un amico del Biella Jazz Club, l'attore e doppiatore Luca Violini, ha messo a disposizione la sua inconfondibile voce per leggere i versi e impreziosire ancora di più il video. Patrizia Latini, attrice di Teatrando" ha narrato "la storia", anche lei si è resa disponibile per la nostra associazione. Manuel Cavasin ha messo a disposizione le spettacolari immagini aeree per rendere ancora più emozionante l'esperienza visiva. Io ho composto la musica e ho curato il montaggio e il mix audio. Un segnale per sottolineare la voglia di riprendere le nostre attività che vanno avanti da oltre cinquant'anni.

Durante l'estate abbiamo curato la rassegna "Jazz Open Air" al Torchio di Candelo organizzando i concerti nella piazzetta del Ricetto. Abbiamo prodotto il brano di Anais Drago "Mentre che'l vento, come fa, ci tace" composta dalla violinista biellese sui versi del V Canto dell'Inferno, uscito sulle piattaforme digitali a fine agosto e inserito in un video in uscita a novembre.

Questi sono gli eventi in programma ad ottobre:

Saddex ( Maxx Furian - Lorenzo Feliciati - Francesco Chebat - Alessandro Bottacchiari);

Attilio Zanchi Trio (Attilio Zanchi - Roberto Olzer - Francesco D'Auria) ;

Barry Finnerty Quartet (Barry Finnerty - Folco Fedele - Andrea Zanzottera - Pietro Martinelli (Barry Finnerty chitarrista americano ha suonato con Miles Davis, Brecker Brothers, Crusaders, Billy Cobham);

Giovanni Amato Quartet (Giovanni Amato, Simone Daclon, Alex Orciari, Pasquale Fiore).

A novembre il gradito ritorno di Peter Erskine con Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso.

Al nostro fianco, da sempre, la Fondazione CR Biella, la Fondazione CRT e quest'anno per l'intera stagione Ford Nuova Assauto.