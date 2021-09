Maxi incidente nella serata di ieri, 29 settembre, nella vicina Vercelli. Coinvolte per cause da accertare tre auto: uno dei malcapitati è stato trasportato al Pronto Soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme alle forze di Polizia e ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l'area interessata.