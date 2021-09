Gaglianico: 2 grossi nidi di vespe bonificate dai Vigili del Fuoco FOTO

Sono numerose le chiamate che ogni giorno arrivano al Comando dei Vigili del Fuoco per bonificare nidi di calabroni e vespe su tutto il territorio. Questa mattina l'intervento è stato mirato alla distruzione di due grossi nidi di vespe costruiti sottoterra sul ciglio della carreggiata, e adiacente il passaggio pedonale, in via Cairoli a Gaglianico. Durante l'operazione di messa in sicurezza la Polizia Locale ha regolamentato il traffico nella via.