Biella: Urta un autobus, lo danneggia e non si ferma. La Polizia Locale sta indagando

Urta un autobus, lo danneggia e non si ferma

Stamattina tra le 9.30 e le 10.30, una donna alla guida di una Punto grigia, ha urtato un autobus danneggiandolo nella rotonda di Via Milano altezza Decathlon e non si è fermata ma ha proseguito la sua marcia in direzione Vigliano. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica ed è sulle tracce della conducente.

"Invitiamo la signora, a scanso di conseguenze più gravi, a presentarsi al nostro comando per lasciare i dati e regolarizzare la situazione assicurativa in maniera bonaria", hanno dichiarato gli agenti della Polizia Locale di Biella.