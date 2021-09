La Mela di AISM, un sacchetto di mele contro la sclerosi multipla

Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele!

Da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre – giornata del Dono Day - “La Mela di AISM” ti aspetta anche a Biella e in Valsesia.

Un evento promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso.

Testimonial, sempre al fianco di AISM, Chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all’iniziativa. Già da ora, a fronte di una donazione di 9 euro, è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi o gialle.

Le prenotazioni sono possibili chiamando la sezione provinciale AISM di Biella al numero 015/8494363 o via whatsapp ai numeri 3356597929 o 3355350778 (richiedendo conferma) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30. I nostri volontari saranno inoltre presenti nelle piazze di Biella e Valsesia.

Venerdì 1: Biella: CDA “I Giardini” Esselunga, C.C. Gli Orsi, Via Italia Trinità, parcheggio Via Carso presso Centro Vaccinale Biverbanca (e mer 6), Farmacia S. Paolo, Farmacia S. Filippo, Farmacia Rosso di Cossila, Caffè Torino, Colorificio Athena, Love Marylin, Chiavazza Piazzale parrocchiale, presso gli Alpini di Andorno; Conad di Candelo; Farmacia Tonino di Graglia; Farmacia Lodigiani di Lessona; Farmacia Zantonelli di Mosso, Pasticceria Maniscalco-Rainero di Campore, Pro Loco di Mosso; presso Alpini di Andorno, Mottalciata e Ponderano.

Sabato 2 e domenica 3: Biella: Via Italia altezza Trinità, C.C. Gli Orsi (e lun 4), CDA “I Giardini” Esselunga (e lun 4), Gardenville, Conad di Via Ivrea; Cossato P.zza Chiesa, Biella Scarpe di Gaglianico, Famila e Conad Occhieppo Inferiore, Piazza Chiesa Occhieppo Superiore sab mat, Pettinengo piazza, Pollone paese e Burcina, Esselunga di Quaregna, Gruppo Sportivo PGS di Salussola, volontari di Sandigliano, Strona Piazza, Valdilana: Conad e Coop di Ponzone , Piazza Chiesa e Piazza Conad di Vallemosso, Vilflora di Verrone, Bennet di Vigliano sab, Iper Gross di Vigliano sab mat, Viverone Area Mercatale.

Durante le messe di sabato e domenica presso le seguenti parrocchie: Biella: Chiesa S. Sebastiano (dom) e Chiavazza; Bioglio, Cossato: S. Defendente di Ronco di Cossato e Parrocchia Speranza (forse); Pralungo; Quaregna; Tavigliano (sab); Valdilana: Valle Mosso e Santuario della Brughiera domenica pomeriggio; Valle San Nicolao domenica.

Inoltre il nostro Gruppo Operativo Valsesia sarà presente nella zone di Borgosesia Piazza Mazzini, Gattinara Piazza Italia, Quarona Piazza Centrale, Serravalle Sesia mercato giovedì 30 settembre, Valduggia Via Roma, Varallo Piazza Vittorio Veneto.

Ringraziamo tutti coloro che ci ospitano (attività commerciali, aziende, comuni e parrocchie sopra citati) e i collaboratori non ancora citati: A. Amici del Volontariato di Pralungo e Gruppo Culturale Pralunghese, A.N. Bersaglieri Biella, A.N. Carabinieri di Valdilana, A. Società Operaia Mutuo Soccorso e Fondazione Pier Giorgio Frassati, Alpini di: Andorno, Bioglio, Chiavazza, Cossato, Mottalciata, Pettinengo, Ponderano, Quaregna, Roppolo, Valle San Nicolao, Viverone; Biverbanca, C.R.I. Biella, Comune di Strona, Leo Club Biella, Lions Club Biella La Serra, Odos Group, Pionieri C.R.I. Cossato, Portineria Filati Buratti, Pro Loco di: Mosso, Sordevolo e Tavigliano; Volontari di Salussola, Gruppo sportivo pgs di Sandigliano.

L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi andrà a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. Si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona.

E’ una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva. I numeri. In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 130 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. Nella provincia di Biella le persone con SM sono 348. La SM è la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia. E’ una grande emergenza sanitaria e sociale.

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISM i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con SM.

Gli importi della donazione saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali.

Chi è AISM. L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.

Web e Social network:

www.aism.it/mela - www.giovanioltrelasm.it

Facebook

Il profilo ufficiale di AISM Onlus è https://www.facebook.com/aism.it/

Tag @AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla Hashtag #LaMeladiAISM #insiemepiùforti

Twitter

Il profilo ufficiale di Aism onlus è https://twitter.com/Aism_onlus Tag @Aism_onlus Hashtag #LaMeladiAISM #sclerosimultipla #insiemepiùforti

Instagram

tag @aism_onlus Hashtag #LaMeladiAISM #sclerosimultipla #insiemepiùforti