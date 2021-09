Associazione Nazionale Polizia: Un incontro conviviale per celebrare la fratellanza e la pace FOTO

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia, l'Associazione Nazionale Polizia ha rinnovato, dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, l'incontro conviviale che oltre ad essere un momento di incontro informale è anche occasione di suggellare collaborazioni e far nascere nuove iniziative fondate su importanti temi attuali.

L'incontro di mercoledì, 29 settembre, si è svolto a Graglia presso la Casa Emmaus, ospiti di Don Eugenio Zampa, Cappellano della Polizia di Stato, che ha voluto così dare il benvenuto ai presenti, tra cui il Questore Gianni Triolo, il Prefetto Franca Tancredi, numerosi sindaci, personalità, amici e sostenitori dell'associazione e il Lama del Centro buddista di Graglia Paljin Tulku Rinpoce:

"Il Lama è una delle prime persone che quando arrivai qui ho conosciuto e con cui ho trovato una sintonia grazie alla stima reciproca, all’amicizia che ci ha legato e che ci ha dato la possibilità di collaborare. Ci siamo trovati a Nazareth a pregare insieme ed è nata l’idea della giornata della fratellanza e della pace che celebreremo domenica in Santuario. Lo scorso anno abbiamo avuto la presenza di tanti esponenti religiosi, quest’anno, saranno presenti alcuni personaggi che porteranno delle riflessioni sull’ambiente; armonia di vita proprio come anche il Papa ci ha invitato a riflettere. Di questo ringrazio il Lama perché grazie a questa collaborazione stiamo facendo dei passi semplici ma in avanti".

La splendida cena, cucinata dallo "Chef" Roberto Triverio - ex poliziotto in quiescenza - ha ricevuto la speciale benedizione di Lama Paljin Tulku Rinpoce

"La benedizione è per presenti, il luogo, e per i cibi: offriamo questo cibo per il beneficio di tutti gli esseri, la soddisfazione che abbiamo nel cibarci si trasformi in gioia che vada a beneficio di tutti e ricordando la gentilezza di chi ha contribuito alla sua produzione, dal contadino che ha seminato il grano a chi ha fatto la farina a chi ha preparato il cibo a chi lo porta in tavola; mangiamo questo cibo ricordandoci di essere grati a tutti quelli che hanno contribuito, e mangiamolo con gratitudine, consapevolezza e senza attaccamento".

Al termine della serata Antonio Dimonte, Presidente della Associazione Nazionale Polizia di Biella, ha ringraziato gli intervenuti:

"A tutti va il mio ringraziamento che questa sera è particolare perchè è l’inizio di un nuovo cammino che vogliamo fare. Ringrazio lo "Chef" Roberto e i suoi assistenti che lo hanno supportato per la splendida cena e colgo l'occasione di consegnare le tessere ai nuovi soci di ANPS".

Questa serata colma di energia positiva ma anche di calma, di pace e di nuovi obiettivi e propositi certo ci ha accompagnato fino a casa, ricordandoci che si può ancora stare bene con le persone se quello che ci unisce è una specie di filo invisibile che attraversa le vite di ognuno di noi così diverse e simili, ma collegate, che va oltre quello che siamo o rappresentiamo, e che, per citare il Piccolo Principe, "l'essenziale è invisibile agli occhi".